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مهاجم فصل گذشته گلگهر سیرجان به تیم فوتبال سپاهان پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام باشگاه سپاهان رضا جعفری، مهاجم فصل گذشته گلگهر سیرجان به تیم فوتبال سپاهان پیوست و شاگرد نویدکیا شد.
سپاهان با جذب رضا جعفری به دنبال تقویت خط حمله خود برای حضور در رقابتهای فصل جدید لیگ برتر و سایر مسابقات پیش رو است.
جعفری ۲۹ ساله فصل گذشته در ۱۹ دیدار برای گلگهر به میدان رفت و موفق شد یک گل به ثمر برساند، این مهاجم پیش از حضور در گلگهر، سابقه بازی در تیمهای سایپا، نساجی مازندران و ملوان بندرانزلی را نیز در کارنامه دارد.
سپاهان پیش از این غلامرضا ثابتایمانی را از ملوان، امیرحسین جلالیوند را از استقلال خوزستان و آرمین سهرابیان را از استقلال تهران به خدمت گرفته بود.