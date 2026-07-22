نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام باشگاه سپاهان رضا جعفری، مهاجم فصل گذشته گل‌گهر سیرجان به تیم فوتبال سپاهان پیوست و شاگرد نویدکیا شد.

سپاهان با جذب رضا جعفری به دنبال تقویت خط حمله خود برای حضور در رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر و سایر مسابقات پیش رو است.

جعفری ۲۹ ساله فصل گذشته در ۱۹ دیدار برای گل‌گهر به میدان رفت و موفق شد یک گل به ثمر برساند، این مهاجم پیش از حضور در گل‌گهر، سابقه بازی در تیم‌های سایپا، نساجی مازندران و ملوان بندرانزلی را نیز در کارنامه دارد.

سپاهان پیش از این غلامرضا ثابت‌ایمانی را از ملوان، امیرحسین جلالی‌وند را از استقلال خوزستان و آرمین سهرابیان را از استقلال تهران به خدمت گرفته بود.