به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان، از ۲ تا ۹ مردادماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانى در تهران برگزار می‌شود.

۲ کشتی گیر مازندرانی به همر اه دیگر کشتی گیران دعوت شده، خودشان را برای مسابقات پیش رو آماده می‌کنند.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می‌باید ساعت ۱۵ روز جمعه ۲ مردادماه در محل اردو حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: آرمین شمسی پور (خوزستان) شاهین رضایی (فارس)

۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری (تهران) ابوالفضل همتی (فارس)

۶۳ کیلوگرم: علی غریبی (خوزستان) امیررضا نقیبی (اصفهان)

۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی (فارس) امیررضا ذکریایی (مازندران)

۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان (خوزستان) ابوالفضل شیری (قم)

۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا (قم) امیرحسین خدادادی (اروند)

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی (تهران) طا‌ها نوری (مازندران)

۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده (قم) ابوالفضل توسلی (فارس)

۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (تهران) محمدحسن طرفی نژاد (اروند)

۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی (خوزستان) محمد کریمی (آذربایجان شرقی)

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: مهرزاد اسفندیاری - روح اله دل انگیز - ایرج نوروزی - طیب حیدری - مهدی علیزاده

مربی بدنساز: دکتر بهمن میرزایی

ماساژور: فرشید فرزان

سرپرست: امیر آذری