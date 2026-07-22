به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، آخوند معصومی همدانی از مراجع برجسته شیعه و از نام‌آورترین عالمان دینی استان همدان بود که سال‌ها عمر خود را وقف تدریس، پژوهش، تبلیغ معارف اسلامی و تربیت طلاب علوم دینی کرد. وی پس از سال‌ها تحصیل در محضر استادان بزرگ حوزه‌های علمیه، به درجه اجتهاد رسید و با بازگشت به همدان، حوزه علمیه این شهر را به یکی از مراکز مهم علمی و دینی کشور تبدیل کرد. درس‌های فقه و اصول او سال‌ها محل تربیت طلاب و فضلای بسیاری بود.

مرحوم معصومی همدانی بیش از ۱۶ اثر علمی در حوزه‌های فقه، اصول، تفسیر، عقاید و معارف اسلامی از خود به یادگار گذاشت که بخشی از میراث ارزشمند علمی حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود. وی همچنین شاگردان بسیاری را پرورش داد و بیش از ۲۰ نفر از آنان به درجه اجتهاد و مرجعیت رسیدند که آیت‌الله نوری همدانی از برجسته‌ترین شاگردان ایشان است.

این عالم برجسته علاوه بر تدریس و تألیف، با احیا و تأسیس کتابخانه حوزه علمیه همدان، زمینه دسترسی طلاب و پژوهشگران به منابع معتبر دینی را فراهم کرد و نقش مؤثری در گسترش آموزش و پژوهش علوم اسلامی داشت. ساده‌زیستی، مردم‌داری، توجه به رفع مشکلات مردم و اهتمام به تربیت نسل‌های آینده از ویژگی‌های برجسته شخصیتی او بود؛ ویژگی‌هایی که نام آخوند ملاعلی معصومی همدانی را به عنوان یکی از ماندگارترین چهره‌های علمی و معنوی تاریخ همدان ثبت کرده است.