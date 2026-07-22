دادستان مرکز استان گلستان از کشف هزار و ۳۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان خبر داد و گفت: این تجهیزات، برقی معادل مصرف سه هزار واحد مسکونی را مصرف می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مهدی رزاقی نژاد با اعلام تشدید برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز در استان گفت: از سال گذشته تاکنون ۱۷۶ مرکز نگهداری دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز (ماینر) شناسایی شده است.

رزاقی‌نژاد، افزود: در بازرسی از این مراکز، هزار و ۳۸ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش تقریبی ۸۰ میلیارد تومان کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: مصرف برق این تجهیزات معادل مصرف برق حدود سه هزار واحد مسکونی بود، موضوعی که در شرایط ناترازی انرژی، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد می‌کند.

رزاقی‌نژاد با اشاره به ادامه برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: دستگاه قضایی با همکاری نهادهای مسئول، شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز را در دستور کار دارد.