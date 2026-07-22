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مدیرکل مسابقات و رویدادهای علمی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، از برگزاری المپیک فناوری این دانشگاه در روزهای سوم تا پنجم شهریور ماه خبر داد و گفت: تاکنون ۱۹۲ تیم از سراسر کشور در این رویداد ثبتنام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد وهابی از ثبتنام ۱۹۲ تیم در المپیک فناوری دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: هدف المپیک فناوری؛ شناسایی استعدادها، تیمسازی و توانافزایی برای حضور در مسابقات بینالمللی است.
مدیرکل مسابقات و رویدادهای علمی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به اهداف کلان این رویداد، اظهار داشت: المپیک فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزار میشود و هدف اصلی آن شناسایی استعدادهای موجود در دانشگاه، تیمسازی بین استعدادهای شناساییشده، توانافزایی تخصصی و نهایتاً معرفی تیمهای برگزیده به مسابقات بینالمللی است. ضمن اینکه شبکه سازی بین نخبگان دانشگاه و صنعتی و معرفی فضای مراکز رشد و سراهای نوآوری دانشگاه به دانشجویان مستعد هم جزء اهداف جانبی این رویداد است.
وی افزود: خلأ عمدهای که در رویدادهای دانشگاه تا پیش از این دیده میشد و در قالب این رویداد پوشش داده خواهد شد، رویکرد مبتنی بر مسائل واقعی مطابق با نیازهای فناورانه کشور است.
المپیک فناوری با ۶ محور و ۱۴ لیگ تخصصی از هوش مصنوعی تا ربات جنگجو
وهابی با اشاره به محورهای ششگانه این رویداد تصریح کرد: المپیک فناوری در شش محور اینترنت اشیاء، برنامهنویسی، هوش مصنوعی، امنیت شبکه، ربات جنگجو و پهپاد برگزار میشود که در مجموع ۱۴ لیگ مختلف برای آنها طراحی شده است. چالشهای مطرح شده در تمامی این محورها بر اساس نیازهای واقعی کشور تعریف شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: در محور برنامهنویسی، چهار لیگ الگوریتم، فرانتاند، پایتون/جنگو و دواپس برگزار میشود. محور ربات جنگجو نیز در سه لیگ دانشآموزی، سبکوزن و سنگینوزن برگزار خواهد شد. محور پهپاد شامل دو مرحله شبیهسازی و مسابقه حضوری است. محور اینترنت اشیاء در دو لیگ سختافزار و امنیت برنامه ریزی شده است. همچنین محور امنیت سایبری در سه مرحله فتح پرچم آنلاین، سختافزاری و برقآسا و محور هوش مصنوعی نیز در سه لیگ پردازش داده، تصویر و متن برگزار میشود.
مخاطبان اصلی؛ دانشجویان، دانشآموزان سما، فارغالتحصیلان و مستقران در مراکز رشد
مدیرکل مسابقات و رویدادهای علمی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با اشاره به مخاطبان این رویداد گفت: تمامی افراد وابسته به دانشگاه آزاد شامل دانشجویان، دانشآموزان مدارس سما، فارغالتحصیلان و حتی افراد مستقر در مراکز رشد و سراهای نوآوری میتوانند در این مسابقات شرکت کنند. با این حال، دانشجویان و فارغالتحصیلان رشتههای مهندسی کامپیوتر، مکانیک، برق، علوم کامپیوتر و مهندسی پزشکی، مخاطب اصلی این رویداد هستند.
مهلت ثبتنام تا ۳۱ تیرماه؛ داوری با حضور نخبگان دانشگاهی و صنعتی
وهابی با اشاره به فرآیند ثبتنام و داوری این رویداد اظهار داشت: ثبتنام از ۲۱ تیرماه از طریق سامانه مسابقات باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به آدرس bpj.iau.ir/competition آغاز شده است و تا ۳۱ تیرماه ادامه خواهد داشت. شش کمیته علمی با حضور نمایندگانی از باشگاه پژوهشگران جوان، مراکز رشد و سراهای نوآوری و معاونت سما وظیفه تدوین شیوهنامه برگزاری، نحوه ارزیابی و نگارش قوانین هر محور را به عهده دارند.
وی تأکید کرد: قطعاً برای تعیین داوران از ظرفیت نخبگان خارج از دانشگاه نیز استفاده خواهد شد و در زمان برگزاری، از صاحبان صنایع و کارآفرینان دعوت میشود تا مستقیماً با نفرات برگزیده برای برونسپاری پروژهها یا استخدام افراد مستعد ارتباط برقرار کنند. همانطور که پیشتر بیان شد یکی از اهداف این رویداد، شبکهسازی بین نخبگان دانشگاه و صنعت است که پل مفقوده پیشرفت کشور محسوب میشود.
حمایتهای گسترده از برگزیدگان؛ جوایز نقدی، استقرار رایگان در مراکز رشد و منتورینگ تخصصی
مدیرکل مسابقات و رویدادهای علمی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان درباره حمایتهای پس از رویداد گفت: علاوه بر جوایز نقدی، تیمهای برگزیده از شش ماه استقرار رایگان در مراکز رشد و سراهای نوآوری و خدمات منتورینگ تخصصی بهرهمند میشوند. همچنین برگزیدگان به عنوان نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی به رویدادهای بینالمللی معرفی خواهند شد و با توجه به حضور نمایندگان صنایع، شانس استخدام در شرکتها را نیز خواهند داشت.
حضور صنایع در المپیک فناوری؛ اسپانسرینگ، شبکهسازی و شناسایی استعدادهای برتر
وهابی با اشاره به نقش صنایع در این رویداد خاطرنشان کرد: مسائل تمامی لیگها با همفکری صاحبان صنایع مرتبط استخراج شده و از آنان برای حضور در روزهای برگزاری و شبکهسازی با استعدادهای دانشگاه دعوت خواهد شد. همچنین قولهای مساعدی برای اسپانسرینگ رویداد از سوی صنایع گرفته شده است.
جایگاه ویژه هوش مصنوعی در المپیک فناوری؛ سه لیگ تخصصی پردازش داده، تصویر و متن
مدیرکل مسابقات و رویدادهای علمی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با تأکید بر جایگاه هوش مصنوعی در این رویداد گفت: با توجه به جایگاه بالای هوش مصنوعی در دنیا، این حوزه به عنوان یکی از محورهای اصلی المپیک فناوری در نظر گرفته شده است که شامل سه لیگ پردازش داده، پردازش تصویر و پردازش متن است و مسابقات به صورت چالش آنلاین بر روی مجموعه دادههای مشخص برگزار خواهد شد.
وهابی در پایان با اشاره به چالشهای برگزاری این رویداد اظهار داشت: با توجه به اینکه ثبتنام این رویداد مقارن با ایام امتحانات و همچنین ایام تشییع رهبر شهید انقلاب بوده، هنوز به تعداد هدفگذاریشده، ثبتنام انجام نشده است، اما امیدواریم در روزهای آینده تعداد ثبتنامها افزایش یابد.
لازم به ذکر است المپیک فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در شش محور هوش مصنوعی، برنامهنویسی، امنیت سایبری، پهپاد، ربات جنگجو و اینترنت اشیاء از سوم تا پنجم شهریور ماه ۱۴۰۵ در واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشود. اطلاعرسانی در مورد قوانین هر محور از طریق کانالهای ارتباطی رویداد با آیدی OT_IAU در پلتفرمهای بله، ایتا و آیگپ صورت میگیرد.