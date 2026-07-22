مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، مهدی آذریزدی را یکی از بزرگ‌ترین افتخارات فرهنگی و ادبی استان یزد دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجت‌الاسلام دانشی در آیین بزرگداشت مهدی آذریزدی، مهدی آذریزدی را یکی از بزرگ‌ترین افتخارات فرهنگی و ادبی استان یزد دانست و گفت: این نویسنده برجسته، بنیانگذار ادبیات کودک و نوجوان است که در یزد رشد کرد و با قلم خود آثار ماندگاری را برای نسل‌های مختلف به یادگار گذاشت.

حجت‌الاسلام دانشی افزود: آثار مهدی آذریزدی در ایران با استقبال گسترده کودکان و نوجوانان رو‌به‌رو شده و به چندین زبان زنده دنیا نیز ترجمه و منتشر شده است.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز درگذشت این نویسنده شهیر در تیرماه، اظهار کرد: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد به منظور نکوداشت این اسطوره ادبیات کودک و نوجوان، آیینی را برگزار کرد تا یاد، نام و خاطره این نویسنده بزرگ گرامی داشته شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد تأکید کرد: برگزاری این آیین فرصتی است تا بار دیگر آثار ارزشمند مهدی آذریزدی معرفی، تبلیغ و ترویج شود و نسل جدید با میراث ادبی این نویسنده نستوه و ماندگار بیشتر آشنا شوند.

مهدی آذر یزدی، نخستین نویسنده‌ای است که در ایران به فکر نوشتن داستان برای کودکان و نوجوانان افتاد. به همین دلیل است که او را «پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران» نامیدند.