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رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان بر لزوم تغییر رویکرد پارکهای علم و فناوری از فناوریمحوری به مسئلهمحوری و ایفای نقش پلتفرمی در حل چالشهای راهبردی کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست مشترک اعضای هیئترئیسه پارک علم و فناوری آب و انرژی با عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و سید محمدمهدی نوربخش، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان آب، انرژی و محیطزیست، با هدف بررسی راهبردهای توسعه این پارک و تقویت نقش آن در زیستبوم نوآوری و فناوری کشور برگزار شد.
در این نشست، گزارشی از روند راهاندازی پارک علم و فناوری آب و انرژی، اقدامات انجامشده، دستاوردهای حاصل و برنامههای پیشرو از سوی سرپرست پارک ارائه شد. همچنین جایگاه این مجموعه در توسعه زیستبوم فناوری کشور، ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاری با نهادهای تخصصی و مسیرهای ارتقای نقش آن در حل مسائل حوزه آب و انرژی مورد بررسی قرار گرفت.
از مهمترین محورهای مطرحشده در این جلسه میتوان به اتخاذ رویکرد مسئلهمحور در فعالیتهای پارک، راهاندازی بازار تخصصی فناوری، تسهیل بههمرسانی نیازهای صنعت آب و برق با توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان و توسعه همکاریهای مشترک میان پارک علم و فناوری آب و انرژی، مؤسسه تحقیقات آب و ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان اشاره کرد.
عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، با قدردانی از اقدامات انجامشده، بر ضرورت بازتعریف مأموریت پارکهای علم و فناوری وابسته به دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: این پارکها باید مأموریت خود را بر شناسایی، اولویتبندی و حل مسائل واقعی و راهبردی بخش تخصصی خود متمرکز کنند تا بتوانند نقش مؤثرتری در توسعه فناوریهای مورد نیاز کشور ایفا کنند.
وی با بیان اینکه در پارکهای وابسته به دستگاههای اجرایی باید رویکرد «مسئلهمحوری» جایگزین «فناوریمحوری» شود، افزود: تمرکز حمایتها باید بر اجراییسازی راهکارهای فناورانه برای حل چالشهای کلان صنعت باشد. کاهش ناترازی برق، کاهش هدررفت آب، مدیریت مصرف، هوشمندسازی شبکه، کاهش تلفات انرژی و سایر مسائل راهبردی این حوزه از جمله موضوعاتی است که باید در اولویت برنامههای حمایتی و توسعهای قرار گیرد.
بهرامی همچنین بر تقویت نقش پلتفرمی پارک علم و فناوری آب و انرژی در ایجاد ارتباط مؤثر میان نیازهای صنعت، ظرفیتهای پژوهشی و توانمندی شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد و این رویکرد را زمینهساز تسریع در تجاریسازی فناوریها و توسعه اقتصاد دانشبنیان در حوزه آب و انرژی دانست.
در ادامه این نشست، سید محمدمهدی نوربخش، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان آب، انرژی و محیطزیست نیز با اشاره به ظرفیتهای پارک علم و فناوری آب و انرژی، استقرار شرکتهای توانمند و فناور در این مجموعه را لازمه ایفای نقش آن بهعنوان هاب توسعه زیستبوم نوآوری آب و انرژی عنوان کرد.
وی با اعلام آمادگی ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان آب، انرژی و محیطزیست برای حمایت از برنامههای این پارک، بر ضرورت تمرکز فعالیتهای آن بر موضوعات، فناوریها و کالاهای راهبردی این حوزه تأکید کرد و توسعه همکاریهای مشترک میان بازیگران زیستبوم نوآوری را از مهمترین الزامات تحقق اهداف کلان اقتصاد دانشبنیان در بخش آب و انرژی برشمرد.