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مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت: ۴۰ حلقه چاه غیرمجاز در اراضی سرغایه شهرستان مشهد در یک عملیات ضربتی و متمرکز طی یک روز مسدود شد.
محمدعلی نعمتنژاد در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: عملیات انسداد چاههای غیرمجاز در اراضی سرغایه به صورت ضربتی و با هماهنگی کامل با مراجع قضائی انجام شد.
وی ادامه داد: این عملیات با هدف صیانت از منابع زیرزمینی آب و برخورد با متخلفان انجام شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت: این چاهها اغلب از نوع نیمهعمیق بوده که انسداد آنها گامی مؤثر در جلوگیری از هدررفت سرمایههای آبی منطقه محسوب میشود.
وی افزود: برداشتهای غیرمجاز، به ویژه در مناطق دارای تنش آبی، تهدیدی جدی برای پایداری منابع آب زیرزمینی محسوب میشود و ما با جدیت تمام با این تخلف برخورد خواهیم کرد.