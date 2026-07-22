محمدعلی نعمت‌نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: عملیات انسداد چاه‌های غیرمجاز در اراضی سرغایه به صورت ضربتی و با هماهنگی کامل با مراجع قضائی انجام شد.

وی ادامه داد: این عملیات با هدف صیانت از منابع زیرزمینی آب و برخورد با متخلفان انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: این چاه‌ها اغلب از نوع نیمه‌عمیق بوده که انسداد آنها گامی مؤثر در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های آبی منطقه محسوب می‌شود.

وی افزود: برداشت‌های غیرمجاز، به ویژه در مناطق دارای تنش آبی، تهدیدی جدی برای پایداری منابع آب زیرزمینی محسوب می‌شود و ما با جدیت تمام با این تخلف برخورد خواهیم کرد.