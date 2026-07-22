به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ پس از دو بار تعویق زمانی در سه نوبت صبح و بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ تیر و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵ با حضور بیش از ۶۵۱ هزار نفر در ۱۲۹ مجموعه امتحانی و ۶ گروه آموزشی در ۱۶۵ شهرستان برگزار شد.

دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ از روز شنبه ۲۷ تیرماه در سامانه جستجوی کلید پاسخنامه و دفترچه آزمون‌های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی ۸.sanjesh.org/noet_tk قرار گرفته است.

کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در سامانه جستجوی کلید پاسخنامه و دفترچه آزمون‌های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی ۸.sanjesh.org/noet_tk منتشر شده است و هر داوطلب می‌تواند براساس رشته آن را دریافت کند.