عملیات رمضان، بمباران کارخانههای اراک و عملیات مرصاد؛
تولید دهها پوستر برای گرامیداشت پنجم مرداد، روز استان مرکزی
پنجم مرداد، سالروز سه رویداد مهم تاریخی استان مرکزی، کارگاه یکروزه تولید محتوای تجسمی با حضور هنرمندان دیار آفتاب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با نزدیک شدن به پنجم مرداد، سالروز سه رویداد مهم تاریخی استان مرکزی شامل عملیات رمضان، بمباران کارخانههای اراک و عملیات مرصاد، کارگاه یکروزه تولید محتوای تجسمی با حضور هنرمندان استان برگزار شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مرکزی گفت: پنجم مردادماه در تقویم استان مرکزی، یادآور سه مناسبت مهم و تاریخی است که در سالهای ۱۳۶۱، ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷ رقم خورده است.
سرهنگ گودرزی افزود: در سال ۱۳۶۱، عملیات رمضان، در سال ۱۳۶۵ بمباران کارخانهها و مراکز صنعتی اراک و استان مرکزی و در سال ۱۳۶۷ نیز عملیات مرصاد، حماسههایی بودند که مردم استان مرکزی در جریان این سه رویداد، دهها شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کردند.
سرهنگ گودرزی گفت: امسال نیز با همت بسیج هنرمندان، ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سپاه روحالله استان مرکزی، کارگاه آموزشی یکروزه هنرهای تجسمی با محوریت تولید محتوا و طراحی پوسترهای پنجم مرداد برگزار شد.
وی افزود: در این کارگاه، هنرمندان استان با موضوع پنجم مردادماه به طراحی و تولید آثار هنری پرداختند و امروز دهها پوستر با محوریت این مناسبت تولید خواهد شد.