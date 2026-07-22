پنجم مرداد، سالروز سه رویداد مهم تاریخی استان مرکزی، کارگاه یک‌روزه تولید محتوای تجسمی با حضور هنرمندان دیار آفتاب برگزار شد.

عملیات رمضان، بمباران کارخانه‌های اراک و عملیات مرصاد؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با نزدیک شدن به پنجم مرداد، سالروز سه رویداد مهم تاریخی استان مرکزی شامل عملیات رمضان، بمباران کارخانه‌های اراک و عملیات مرصاد، کارگاه یک‌روزه تولید محتوای تجسمی با حضور هنرمندان استان برگزار شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی گفت: پنجم مردادماه در تقویم استان مرکزی، یادآور سه مناسبت مهم و تاریخی است که در سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷ رقم خورده است.

سرهنگ گودرزی افزود: در سال ۱۳۶۱، عملیات رمضان، در سال ۱۳۶۵ بمباران کارخانه‌ها و مراکز صنعتی اراک و استان مرکزی و در سال ۱۳۶۷ نیز عملیات مرصاد، حماسه‌هایی بودند که مردم استان مرکزی در جریان این سه رویداد، ده‌ها شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کردند.

سرهنگ گودرزی گفت: امسال نیز با همت بسیج هنرمندان، اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و سپاه روح‌الله استان مرکزی، کارگاه آموزشی یک‌روزه هنر‌های تجسمی با محوریت تولید محتوا و طراحی پوستر‌های پنجم مرداد برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه، هنرمندان استان با موضوع پنجم مردادماه به طراحی و تولید آثار هنری پرداختند و امروز ده‌ها پوستر با محوریت این مناسبت تولید خواهد شد.