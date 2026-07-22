دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی گفت: با مصوبه جدید کارگروه قیمت‌گذاری و تنظیم بازار، واردات گوشت ساده‌تر و بازار این محصول پروتئینی متعادل می‌شود.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رضا سالمی در نشست تخصصی تامین کنندگان گوشت که امروز چهارشنبه برگزار شد، با استقبال از مصوبه بیستمین نشست کارگروه قیمت‌گذاری و تنظیم بازار دربار رفع موانع واردات گوشت قرمز، اظهار داشت: با این مصوبه واردات گوشت نیز همانند سایر کالا‌های اساسی به‌صورت قبض انباری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش از این، واردکنندگان گوشت امکان ترخیص محموله‌های وارداتی به این روش را نداشتند، تصریح کرد: واردکنندگان گوشت برای ترخیص محموله ملزم به دریافت تاییدیه‌های دامپزشکی و شرعی بودند، اما با هماهنگی‌های انجام‌شده با سازمان دامپزشکی و انجمن‌های تخصصی، فرآیند واردات این محصول تسهیل شده و با تشکیل پرونده در سامانه جامع تجارت، واردات انجام شود.

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی درباره دلیل افزایش قیمت گوشت در ماه‌های اخیر گفت: قیمت همه کالا‌ها از جمله گوشت تابع قیمت تمام شده محصول و شرایط عرضه و تقاضاست، اما از دی ماه گذشته که ارز تک نرخی شد، قیمت نهاده‌های دامی ۵ برابر افزایش یافت و در حوزه دام داخلی قیمت تمام شده بالا رفت. ضمن اینکه سایر هزینه‌های تولید هم افزایش یافت و در نتیجه این موارد قیمت گوشت داخلی ۳.۵ برابر شد.

وی اضافه کرد: در زمینه گوشت وارداتی نیز قیمت ارز به ۱۵۰ هزار تومان رسید که دو برابر ارقام قبل بود و علاوه بر این، هزینه‌هایی مانند ارزش افزوده که از یک درصد به ده درصد افزایش یافت و همچنین هزینه‌های گمرکی، باعث شد که هزینه واردات گوشت هم بالا برود و در نتیجه قیمت‌ها در بازار افزایش یافت.

سالمی موثرترین راهکار برای مهار قیمت گوشت را افزایش واردات دانست و گفت: باید با واردات بیشتر، کسری بازار را جبران کنیم، اما در ۴ ماه گذشته واردات کاهش یافت و به اندازه نیاز یک ماه واردات انجام شد.

وی با بیان اینکه کاهش تقاضا عاملی در مهار قیمت‌ها بوده، تصریح کرد: اگر مصرف گوشت بالا بود، قطعا افزایش قیمت‌ها نیز شدیدتر می‌شد.

در این نشست، سید فخرالدین عامریان، رئیس انجمن وارد کنندگان فرآورده‌های خام دامی نیز با اشاره به کاهش واردات گوشت در ماه‌های گذشته، اظهار داشت: واردات از برزیل که ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل واردات سالانه را شامل می‌شد به شدت کاهش یافت و به محض اقدام برای خرید، قیمت را از ۵۲۰۰ یورو برای هر تن گوشت به ۶ هزار یورو افزایش دادند.

وی درباره دلیل افزایش قیمت گوشت در برزیل گفت: طرف‌های برزیلی می‌گویند کسانی از ایران برای خرید تماس گرفته و ارقام بالایی پیشنهاد کرده‌اند و همین موضوع، یعنی ورود کسانی که سابقه این امور را ندارند، باعث اقدام برزیلی‌ها شده است.

عامریان وجود برخی موانع اداری در داخل کشور را از موانع واردات به موقع دانست و گفت: بانک مرکزی باید طوری برنامه ریزی کند که وقتی محموله وارداتی به مرحله اظهار می‌رسد، ارز مورد نیاز در اختیار وارد کننده گذاشته شود تا با طرف مقابل تسویه کند.

رئیس انجمن وارد کنندگان فرآورده‌های خام دامی تصریح کرد: در این زمینه‌ها ما دچار نوعی خود تحریمی هستیم که لازم است نسبت به رفع آنها اقدام شود.