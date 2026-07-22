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مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی از برقراری ۶ پرواز مستقیم اربعین در مسیر بیرجند ـ نجف ـ بیرجند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سیدی مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی گفت: این پروازها با هدف تسهیل اعزام زائران اربعین حسینی و با همکاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایرانایر) از فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند انجام خواهد شد.
وی افزود: با پیگیریهای صورتگرفته با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایرانایر)، امسال ۶ پرواز شامل سه پرواز رفت و سه پرواز برگشت در مسیر بیرجند ـ نجف ـ بیرجند از فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند برنامهریزی شده است.
سیدی افزود: تمامی این پروازها توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایرانایر) و با استفاده از هواپیمای ایرباس A۳۱۹ انجام میشود.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی با اشاره به برنامه زمانبندی این پروازها گفت: نخستین پرواز روز پنجشنبه اول مردادماه انجام میشود که هواپیما ساعت ۱۹:۴۵ وارد فرودگاه بیرجند شده و ساعت ۲۰:۴۵ این فرودگاه را به مقصد نجف اشرف ترک خواهد کرد.
سیدی ادامه داد: دومین پرواز روز شنبه دهم مردادماه برنامهریزی شده است که ورود هواپیما به فرودگاه بیرجند ساعت ۰۸:۰۰ و پرواز به مقصد نجف اشرف ساعت ۰۹:۰۰ خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: سومین پرواز نیز روز پنجشنبه پانزدهم مردادماه انجام میشود که هواپیما ساعت ۱۳:۱۵ وارد فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند شده و ساعت ۱۴:۱۵ به مقصد نجف اشرف پرواز خواهد کرد.
سیدی با بیان اینکه برقراری پرواز مستقیم اربعین از فرودگاه بیرجند از مطالبات دیرینه مردم خراسان جنوبی و زائران عتبات عالیات بود، تصریح کرد: با تحقق این مطالبه، زائران استان میتوانند بدون نیاز به عزیمت به فرودگاههای سایر استانها، سفر خود را بهصورت مستقیم از بیرجند آغاز کنند که این امر علاوه بر کاهش زمان و هزینه سفر، نقش مؤثری در تسهیل اعزام زائران به عتبات عالیات خواهد داشت.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با استقبال زائران، زمینه توسعه و تداوم پروازهای زیارتی از فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند در سالهای آینده نیز فراهم شود.