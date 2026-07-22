به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره اقدامات تحریک‌آمیز عمدی فیلیپین در «رن آی» و حمله به نیرو‌های گشت ساحلی چین گفت: اکنون که با تلاش مشترک چین و کشور‌های آسه‌آن، وضعیت در دریای جنوب چین به یک ثبات کلی رسیده، اقدامات تحریک‌آمیز عمدی فیلیپین به عامل اصلی بروز تنش در این منطقه تبدیل شده است. آن کشور‌هایی که طرف مسئله دریای جنوب چین نیستند نیز هیچ حقی برای مداخله در مسائل دریایی بین کشور‌های ذینفع در این مسئله ندارند.

این سخنگو افزود: چین به آن کشور‌های مرتبط توصیه می‌کند از دامن زدن به تنش و اقدامات تحریک‌آمیز خود دست بردارند و به طور جدی به تلاش‌های کشور‌های منطقه برای حفظ صلح و ثبات دریای جنوب چین احترام بگذارند. چین با تداوم اقدامات قانونی و قاطع برای دفاع از حق حاکمیت و منافع خود و تلاش برای حل اختلافات دریایی با طرف‌های ذی‌ربط از مسیر گفت‌و‌گو و مذاکره، تلاش خواهد کرد با اجرای کامل و مؤثر «بیانیه رفتار طرف‌های دریای جنوب» با همکاری کشور‌های آسه‌آن و پیشبرد مذاکرات «اصول رفتار در دریای جنوب چین»، به طور مشترک صلح و ثبات دریای جنوب چین را حفظ کند.