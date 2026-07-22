همزمان با هفته بهزیستی، همایش ویلچررانی و آیین ورزش باستانی و پهلوانی ویژه توان‌یابان با حضور جمعی از مسئولان، ورزشکاران و خانواده‌های افراد دارای معلولیت در مجموعه ورزشی مقدم شهرری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ورزش، ارتقای نشاط اجتماعی و امیدآفرینی در میان افراد دارای معلولیت و نمایش توانمندی‌های آنان برگزار شد و ورزشکاران دارای سندرم داون و دیگر توان‌یابان با اجرای آیین‌های ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی، توانایی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان ری، در این مراسم با اشاره به برگزاری برنامه‌های ورزشی ویژه افراد دارای معلولیت گفت: هدف از این برنامه‌ها، معرفی توانمندی‌های توان‌یابان به مردم، مسئولان، خانواده‌ها و خود این عزیزان است تا نشان دهیم معلولیت به معنای ناتوانی یا پایان زندگی نیست، بلکه می‌تواند آغازی دوباره برای حضور مؤثر در جامعه باشد.

داود خادم افزود: نقش ورزش در توانمندسازی و بازتوانی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت کاملاً اثبات شده است و امروز شاهد فعالیت توان‌یابانی هستیم که سال‌ها در رشته ورزش زورخانه‌ای تمرین کرده‌اند و توانسته‌اند آثار ارزشمند و در سطح ملی ارائه دهند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان ری ادامه داد: توان‌یابان تنها در عرصه ورزش موفق نیستند، بلکه در حوزه‌های علمی، دانشگاهی و فرهنگی نیز افتخارات ارزشمندی کسب کرده‌اند و دانشجویان موفق بسیاری از میان این عزیزان حضور دارند که نشان می‌دهد زندگی برای افراد دارای معلولیت با قدرت ادامه دارد.