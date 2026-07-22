به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای توسعه همکاری‌های علمی – دانشگاهی و کمک به تجهیز و ارتقاء گروه‌های ایرانشناسی و زبان فارسی دانشگاه‌ها به منابع جدید دربار ایران، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چین تعداد ۲۰ عنوان کتاب شامل آثاری از جوینی و رودکی و سعدی به گروه ایرانشناسی دانشگاه پکن اهداء کرد.

«شاهنامه فردوسی»، «غزلیات سعدی»، «دیوان رودکی»، «تاریخ جهانگشای جوینی عطاملک جوینی»، «نگارستان معین‌الدین جوینی»، «کلیات نظامی گنجوی استاد وحید دستگردی» و «رباعیات خیام» بخشی از این آثار اهدایی است.