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به منظور آشنایی بیشتر جامعه نخبگانی چین با آثار ادبای کلاسیک کشورمان بیست جلد کتاب نفیس در اختیار گروه ایرانشناسی دانشگاه پکن قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای توسعه همکاریهای علمی – دانشگاهی و کمک به تجهیز و ارتقاء گروههای ایرانشناسی و زبان فارسی دانشگاهها به منابع جدید دربار ایران، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چین تعداد ۲۰ عنوان کتاب شامل آثاری از جوینی و رودکی و سعدی به گروه ایرانشناسی دانشگاه پکن اهداء کرد.
«شاهنامه فردوسی»، «غزلیات سعدی»، «دیوان رودکی»، «تاریخ جهانگشای جوینی عطاملک جوینی»، «نگارستان معینالدین جوینی»، «کلیات نظامی گنجوی استاد وحید دستگردی» و «رباعیات خیام» بخشی از این آثار اهدایی است.