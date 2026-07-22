محمد یوسفی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با بیان اینکه شورای اسلامی شهر و شهرداری به‌عنوان اعضای شورای مسکن شهرستان به صورت مستمر روند اجرای نهضت ملی مسکن را پیگیری می‌کنند، افزود: طی ماه‌های گذشته جلسات متعددی با حضور فرماندار، دادستان، مدیرکل راه و شهرسازی، مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شده و مسائل و موانع پروژه به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین عوامل کندی اجرای پروژه، طولانی شدن پاسخ استعلام‌های زمین‌شناسی بود که زمان قابل توجهی از اجرای طرح را به خود اختصاص داد و باعث تأخیر در آغاز برخی مراحل اجرایی شد.

رئیس شورای اسلامی شهر بردسکن با اشاره به وضعیت واگذاری زمین‌ها گفت: بیش از یک هزار و ۲۰۰ قطعه زمین قرعه‌کشی و تعیین تکلیف شده و حدود دو هزار و ۴۰۰ نفر در این فرآیند مشارکت داشته‌اند.

وی افزود: عملیات دکوپاژ و خاک‌برداری زمین‌ها که از مراحل مهم آماده‌سازی پروژه محسوب می‌شود، تقریباً به پایان رسیده و اکنون مراحل بعدی شامل جدول‌گذاری، خیابان‌کشی و آماده‌سازی نهایی باید توسط پیمانکار اجرا شود.

یوسفی خاطرنشان کرد: در بخش آماده‌سازی، به دلیل نیاز به اعتبارات سنگین، مقرر شده است اجرای پروژه از طریق پیمانکار و پس از طی مراحل قانونی و بارگذاری در سامانه‌های مربوط انجام شود.

وی درباره صدور پروانه‌های ساختمانی نیز گفت: تاکنون حدود ۳۲۰ نفر از متقاضیان برای دریافت پروانه به شهرداری معرفی شده‌اند و گروه دیگری نیز به‌زودی معرفی می‌شوند. با همکاری شهرداری، دولت و سازمان نظام مهندسی، هزینه صدور پروانه برای متقاضیانی که از نقشه‌های تیپ استفاده کنند به حدود هشت میلیون تومان کاهش یافته و پس از تأیید نقشه از سوی نظام مهندسی، پروانه ساختمانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می‌شود.

رئیس شورای شهر بردسکن با تأکید بر اینکه شهرداری برای صدور پروانه هیچ مشکلی ندارد، افزود: روند کار منوط به معرفی متقاضیان از سوی نظام مهندسی است و پس از تکمیل این فرآیند، پرونده‌ها بدون وقفه بررسی و پروانه صادر می‌شود.

وی درباره علت اصلی کندی پیشرفت فیزیکی پروژه نیز گفت: علاوه بر استعلام‌های زمین‌شناسی، موضوع اصلاح مسیر‌های سیلاب و اجرای سیل‌بند نیز بخشی از زمان پروژه را به خود اختصاص داد، چرا که اجرای طرح اولیه هزینه بسیار سنگینی داشت و در نهایت تصمیم گرفته شد با اجرای سیل‌بند، پروژه با هزینه کمتر ادامه پیدا کند.

یوسفی افزود: بخش قابل توجهی از اعتبارات مربوط به آماده‌سازی، جدول‌گذاری، زیرساخت‌های آب، برق و گاز در اختیار شهرستان نیست و باید از سوی وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های استانی تأمین شود. در بخش آب، مشکلات اعتباری تا حد زیادی برطرف شده و در حوزه برق و گاز نیز اقدامات لازم انجام شده و به محض تکمیل مراحل اجرایی، عملیات خدمات‌رسانی آغاز خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به پروژه ۴۸ هکتاری نهضت ملی مسکن، گفت: بخش عمده اقدامات مرتبط با شهرداری در این محدوده انجام شده و تنها برخی عملیات تکمیلی باقی مانده است.