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سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: آزمون بسندگی زبان عربی «التقویم اللغوی للمهارات العربیة (تلمع)» در راستای وظایف سازمان بهعنوان متولی راهبری آزمونهای زبانهای خارجی و با هدف توسعه و تنوعبخشی به آزمونهای استاندارد زبان، بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی کشور، برای نخستین بار برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این آزمون در راستای وظایف سازمان بهعنوان متولی راهبری آزمونهای زبانهای خارجی و با هدف توسعه و تنوعبخشی به آزمونهای استاندارد زبان، بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی کشور برگزار میشود.
آزمون بسندگی زبان عربی با توجه به ارتباط کاربردی زبان عربی با برخی حوزهها و رشتهها، همچون حوزۀ علومانسانی نظیر رشتههای الهیات (تمام شاخههای آن)، تاریخ، زبانشناسی، حقوق، علوم سیاسی، مطالعات جهان، زبان و ادبیات فارسی و دیگر رشتهها، این آزمون میتواند در مقطع دکتری به عنوان جایگزینی برای سایر آزمونها محسوب گردد.
این آزمون بر پایه الگوی الگوی آزمونهای بینالمللی رایج، طراحی و شامل بخشهای ششگانۀ شنیداری، گفتاری، واژگان، دستور زبان، فهم خوانشی و نگارش است.
جزئیات مربوط به زمان و نحوه ثبتنام، شرایط شرکت در آزمون و سایر اطلاعات اجرایی، متعاقباً از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر خواهد شد.