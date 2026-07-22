سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: آزمون بسندگی زبان عربی «التقویم اللغوی للمهارات العربیة (تلمع)» در راستای وظایف سازمان به‌عنوان متولی راهبری آزمون‌های زبان‌های خارجی و با هدف توسعه و تنوع‌بخشی به آزمون‌های استاندارد زبان، بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی کشور، برای نخستین بار برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این آزمون در راستای وظایف سازمان به‌عنوان متولی راهبری آزمون‌های زبان‌های خارجی و با هدف توسعه و تنوع‌بخشی به آزمون‌های استاندارد زبان، بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی کشور برگزار می‌شود.

آزمون بسندگی زبان عربی با توجه به ارتباط کاربردی زبان عربی با برخی حوزه‌ها و رشته­‌ها، همچون حوزۀ علوم‌­انسانی نظیر رشته­‌های الهیات (تمام شاخه­‌های آن)، تاریخ، زبان­‌شناسی، حقوق، علوم ­سیاسی، مطالعات جهان، زبان و ادبیات ­فارسی و دیگر رشته­‌ها، این آزمون می­‌تواند در مقطع دکتری به عنوان جایگزینی برای سایر آزمون­‌ها محسوب گردد.

این آزمون بر پایه الگوی الگوی آزمون­های بین‌­المللی رایج، طراحی و شامل بخش‌های شش­گانۀ شنیداری، گفتاری، واژگان، دستور زبان، فهم خوانشی و نگارش است.

جزئیات مربوط به زمان و نحوه ثبت‌نام، شرایط شرکت در آزمون و سایر اطلاعات اجرایی، متعاقباً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر خواهد شد.