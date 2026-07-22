دوربرگردان این هفته به موضوع اطلاع‌رسانی پس از خاموشی‌، چشم‌انتظاری متقاضیان مسکن، قطعی شبکه کالابرگ و جولان موتورسواران متخلف اراکی در معابر شهری پرداخته است.

جولان موتورسواران متخلف اراکی در معابر شهری و انعکاس آن در دوربرگردان

جولان موتورسواران متخلف اراکی در معابر شهری و انعکاس آن در دوربرگردان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دوربرگردان این هفته، نگاهی دارد به چالش‌های تازه در اجرای طرح کالابرگ و گلایه فروشگاه‌ها و مردم از اختلال در روند ارائه خدمات، اعتراض متقاضیان نهضت ملی مسکن که همچنان چشم‌انتظار تعیین تکلیف هستند، جولان تخلفات موتورسواران در معابر شهری و خطراتی که برای شهروندان ایجاد می‌کنند، و خاموشی‌هایی که گاهی اطلاع‌رسانی آنها دیرتر از خودِ قطعی برق به دست مردم می‌رسد و برنامه‌ریزی روزانه را با مشکل مواجه می‌کند.

دوربرگردان؛ جایی برای دوباره دیدن و دقیق‌تر شنیدن.