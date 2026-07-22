سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران گفت: در راستای اجرای ضوابط قانونی مدیریت پسماند‌های ویژه و با هدف پیشگیری از آلودگی‌های زیست محیطی، در تیرسالجاری ۳۵ هزار کیلوگرم پسماند شیمیایی و لجن صنعتی واحد‌های مشمول شهرستان تهران، پس از طی مراحل قانونی، به مراکز مجاز مدیریت و امحاء پسماند منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رستگاری گفت: این پسماند‌ها شامل پسماند‌های شیمیایی و لجن صنعتی حاصل از فعالیت واحد‌های تولیدی و خدماتی بوده که فرآیند جمع آوری، بارگیری و انتقال آنها با حضور و نظارت کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران و توسط شرکت‌های دارای مجوز انجام شده است.

وی ادامه داد: کارشناسان این اداره بر رعایت الزامات قانون مدیریت پسماندها، آیین نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های زیست محیطی در تمامی مراحل جمع آوری، حمل و انتقال این پسماند‌ها نظارت مستمر داشته‌اند تا از هرگونه آلودگی منابع آب، خاک و مخاطرات زیست محیطی جلوگیری شود.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران با اشاره به الزامات قانونی انتقال پسماند‌های ویژه، افزود: انتقال این پسماند‌ها منوط به ثبت درخواست در سامانه جامع محیط زیست، اخذ مجوز‌های لازم و استفاده از شرکت‌های دارای مجوز حمل و مدیریت پسماند است و پس از طی فرآیند‌های قانونی، عملیات بارگیری و حمل تحت نظارت کارشناسان این اداره انجام می‌شود.

این مقام مسئول تأکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران با پایش مستمر واحد‌های صنعتی و خدماتی، بر حسن اجرای قوانین و مقررات مدیریت پسماند نظارت داشته و با هرگونه تخلف در زمینه نگهداری، حمل و دفع غیرمجاز پسماند‌های ویژه، مطابق ضوابط و مقررات زیست محیطی برخورد خواهد کرد.