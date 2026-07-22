به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست تخصصی «بررسی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن رهبر شهید از منظر حقوق بین‌الملل» به همت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور و با همکاری انجمن حقوقدانان و وکلای دادگاه عالی ایالت پنجاب برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی ابعاد حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، تبیین نقض آشکار اصول و موازین حقوق بین‌الملل و بررسی مسئولیت بین‌المللی عاملان این اقدامات، با حضور جمعی از قضات عالی‌رتبه، وکلای دادگاه عالی، استادان دانشگاه، پژوهشگران و حقوق دانان ایالت پنجاب، همراه با تصاویری از شهدای دبستان طیبه میناب و تصاویر خواهران و برادران شهید جنگ تحمیلی رمضان برگزار شد.

در این برنامه، چودری محمد عثمان، وکیل دادگاه عالی و رئیس انجمن حقوقدانان، پیر محمد شاهد نسیم، وکیل دادگاه عالی و رئیس گروه وکلای دموکراتیک پاکستان، دکتر رضا شوکت، هماهنگ‌کننده ارشد مدرسه ادبیات لاهور، پروفسور فقیر محمد عرفان، حقوقدان، وکیل دادگاه عالی و استاد حقوق، خرم لطیف کهوسه، وکیل دادگاه عالی و از رهبران ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان، به همراه شمار زیادی از وکلا، استادان دانشگاه و صاحب‌نظران حقوقی حضور داشتند.

سخنرانان در این نشست با بررسی ابعاد مختلف حقوقی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن رهبر انقلاب اسلامی، این اقدام را نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، حاکمیت ملی کشور‌ها و حقوق اساسی ملت‌ها دانسته و آن را به‌شدت محکوم کردند.

در این نشست همچنین دیگر جنایات جنگی و اقدامات ضدانسانی علیه مردم ایران، از جمله شهادت اعضای خانواده رهبر انقلاب اسلامی و نوه چهارده‌ماهه ایشان، حمله به غیرنظامیان و نیز حمله به یک مدرسه ابتدایی در میناب و شهادت شمار زیادی از دانش‌آموزان بی‌گناه، از منظر حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گرفت.

سخنرانان با اشاره به روایت دردناک سرنوشت دانش‌آموزی به نام «ماکان» که از او تنها یک لنگه کفش باقی مانده بود، این حادثه را نمادی از عمق فاجعه انسانی و جنایت علیه کودکان بی‌گناه توصیف کردند؛ روایتی که فضای نشست را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد.

وکلای دادگاه عالی ایالت پنجاب و دیگر حقوقدانان حاضر در این برنامه با تأکید بر مسئولیت جامعه بین‌المللی در قبال چنین جنایاتی، تصریح کردند که سکوت در برابر نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشر، به معنای چشم‌پوشی از اصول بنیادین عدالت و حقوق بشردوستانه است.

فعالان حقوقی با استناد به منشور سازمان ملل متحد، به‌ویژه ماده ۲ بند ۴، تأکید کردند که جنایات علیه ملت‌ها و غیرنظامیان نباید تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و قدرت‌های بزرگ از مسیر پیگیری حقوقی خارج شود و عاملان چنین اقداماتی باید در چارچوب سازوکار‌های حقوق بین‌الملل مورد تعقیب و پاسخگویی قرار گیرند.

در این نشست، اصغر مسعودی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور، ضمن قدردانی از استادان حقوق و وکلای دادگاه عالی اظهار داشت که بررسی جنایت آمریکا در به شهادت رساندن رهبر شهید، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق بین‌الملل معاصر است.

وی با تبیین شخصیت رهبر شهید، ایشان را شخصیتی برخاسته از مکتب قرآن کریم، اسلام ناب محمدی (ص)، نهج‌البلاغه، فرهنگ عاشورا و اندیشه امام خمینی (ره) توصیف کرد و گفت: ایمان، علم، تقوا، حکمت، شجاعت، مدیریت، معنویت، مردم‌داری، عدالت‌خواهی، استقلال‌طلبی، استکبارستیزی، دفاع از مظلومان و پایبندی به ارزش‌های اسلامی از برجسته‌ترین ویژگی‌های ایشان بود. دکتر مسعودی همچنین با اشاره به حضور بیش از چهل میلیون نفر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در تهران، قم، مشهد، کربلا و نجف، این مراسم را بزرگ‌ترین تشییع تاریخ دانست.

مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در ادامه، با اشاره به فاصله بیش از یازده هزار کیلومتری آمریکا از ایران، اقدامات این کشور در به شهادت رساندن رهبر شهید، کشتار کودکان، حمله به بیمارستان کودکان مبتلا به سرطان و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی را نمونه‌هایی از نقض آشکار حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر دانست.

وی با استناد به منشور سازمان ملل متحد، به‌ویژه ماده ۲ بند ۴، تأکید کرد که اصل منع توسل به زور، احترام به حاکمیت دولت‌ها، مصونیت مقامات رسمی و حق حیات از مهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل است و هرگونه اقدام خارج از چارچوب دفاع مشروع که به قتل هدفمند مقامات رسمی یا رهبران سیاسی منجر شود، باید از منظر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.

مسعودی همچنین با طرح پرسش‌هایی درباره مشروعیت ترور هدفمند، حدود دفاع مشروع، نقش دیوان بین‌المللی دادگستری، شورای امنیت و سایر سازوکار‌های بین‌المللی، بر ضرورت مقابله با روند‌هایی که اصل منع توسل به زور را تضعیف می‌کنند، تأکید کرد و افزود: حقوق بین‌الملل تنها مجموعه‌ای از قواعد نظری نیست، بلکه ضامن ثبات و امنیت روابط میان دولت‌هاست و جامعه حقوقی جهان باید ناقضان جدی این اصول را پاسخگو سازد.

شرکت‌کنندگان در پایان این نشست، ضمن محکوم کردن جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران، بر ضرورت آگاهی‌بخشی درباره ابعاد حقوقی این اقدامات، تبیین مسئولیت بین‌المللی عاملان و پیگیری حقوقی این جنایات در مجامع بین‌المللی تأکید کردند و ایفای نقش فعال‌تر نهاد‌های حقوقی و قضایی بین‌المللی در صیانت از کرامت انسانی، عدالت و حاکمیت قانون را خواستار شدند.