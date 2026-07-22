جام جهانی ۲۰۲۶ فقط داستان گل‌ها و پیروزی‌ها نبود، از خیابان‌های آسیب‌دیده غزه تا سکو‌های ورزشگاه‌ها، فوتبال به تصویری از رنج، امید و همبستگی تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، موضوع غزه و فلسطین یکی از پررنگ‌ترین مسائل سیاسی و اجتماعی پیرامون مسابقات بود؛ اما بیشتر این واکنش‌ها را هواداران و برخی بازیکنان داشتند و خبری از فیفا نشد.

در ورزشگاه‌های آمریکا، کانادا و مکزیک بار‌ها پرچم فلسطین دیده و در برخی مسابقات شعار‌هایی مانند «Free Palestine» سر داده شد. همچنین تعدادی از هواداران پیراهن تیم ملی فلسطین را بر تن داشتند.

طبق گزارش‌ها مردم غزه، با وجود شرایط جنگ، مسابقات جام جهانی را دنبال می‌کردند و حتی برخی رویداد‌های نمادین فوتبالی در داخل غزه برگزار شد تا نشان دهند فوتبال همچنان بخشی از زندگی مردم است.

برخی رسانه‌ها هم از جام جهانی به عنوان بستری برای ابراز همبستگی با فلسطین یاد کردند.

انسیه بحری گزارش می‌دهد: