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وحدت مردم، قدرتی فراتر از سلاح

در حالیکه همه معادلات دشمن بر پایه نظامی طراحی شده بود یک واقعیت همه محاسبات آنها را بر هم زد و آن هم انسجام و اتحاد ملت ایران بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- ۱۷:۱۹
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، وحدت ملی ، اقتدار ایران
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