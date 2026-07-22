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مدیرکل صداوسیمای آذربایجانشرقی با اشاره به ظرفیت بالای علمی و تخصصی نخبگان و کارشناسان استان گفت: در سرفصل جدید، از ظرفیت کارشناسان در برنامههای ملی صداوسیما استفاده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ایوب نصیری در دیدار و گفتوگو با کارشناسانی که در ماههای اخیر در برنامههای شبکه سهند حضور داشتهاند، با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم و اغتشاشات دیماه، تلاش شد از ظرفیت نخبگان و سرمایههای علمی استان در آنتن شبکه سهند استفاده شود.
وی با بیان اینکه تبریز از نظر فرهیختگی، حضور علما و نخبگان، شهری برخوردار از ظرفیتهای ارزشمند است، افزود: تبریز از نظر تعداد کارشناسان و کیفیت علمی آنان در سطح تهران قرار دارد از اینرو در سرفصل جدید، از حضور کارشناسان استان در برنامههای ملی صداوسیما استفاده خواهد شد.
مدیرکل صداوسیمای آذربایجانشرقی با اشاره به ظرفیت برنامههای تولیدی به زبان ترکی گفت: برنامههای خوب و مطلوبی در استان به زبان ترکی تولید میشود، اما برای اینکه این برنامهها در سطح ملی دیده شوند، باید از زیرنویس استفاده کرد یا محتوای برنامهها به زبان فارسی تولید شود.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: در برهه سختی به سر میبریم و دشمن با تمام توان در تلاش است به کشور آسیب بزند، اما همّت ملت و حضور کارشناسان برجسته برای ارائه دیدگاههای کارشناسی در صداوسیما موجب میشود دشمن هر روز ناامیدتر شود. قدردان کارشناسانی هستیم که در روزهای سخت، بدون هیچ چشمداشتی صداوسیما را یاری کردند.
مدیرکل صداوسیمای آذربایجانشرقی با اشاره به جایگاه رسانه ملی در جمهوری اسلامی ایران گفت: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، جایگاه و اهمیت صداوسیما برای همگان آشکار شد؛ چراکه حفظ آنتن در چنین شرایطی، کم از اقدامات نیروهای مسلح در میدان نبرد نداشت.
مدیرکل صداوسیمای آذربایجانشرقی با اشاره به افزایش سطح آگاهی مردم تأکید کرد: سطح آگاهی جامعه بسیار بالاست و برنامهای که تولید میشود باید بتواند به پرسشها و نیازهای مخاطبان پاسخ دهد؛ بنابراین از مجری تا کارشناس حاضر در برنامه باید متخصص و مسلط به موضوع باشد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه عاشورا هم در این نشست میدان امروز را جبهه مبارزه با شبههافکنی دشمن دانست با تأکید بر نقش مهم رسانه ملی و تبلیغ چهرهبهچهره در مقابله با شبههافکنی دشمن گفت: امروز میدان، میدان مبارزه است و کسانی که ادعای انقلابیگری دارند باید تا پای جان در میدان باشند.
حجتالاسلام عبدالرحیم نجفقلیزاده سرایی با بیان اینکه دشمن بهصورت مستمر در حال شبههافکنی است افزود: امروز هر حرفی که میزنیم و هر منبر و سخنرانی که برگزار میکنیم، ممکن است پس از چند ساعت تحت تأثیر شبههافکنی دشمن قرار گیرد و اثر آن کمرنگ شود.
وی تبلیغ چهرهبهچهره را یکی از مهمترین عرصههای مقابله با جنگ شناختی و تبلیغاتی دشمن دانست و اظهار کرد: ما هر اقدامی انجام میدهیم، دشمن در مقابل آن شبههای ایجاد میکند تا مردم را به انحراف بکشاند؛ از این رو باید در کنار فعالیتهای رسانهای، به تبلیغ چهرهبهچهره نیز توجه ویژهای داشته باشیم.
حجتالاسلام سرایی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی باید پرسید چرا لب برخی مسئولان به گفتن «مرگ بر آمریکا» نمیچرخد؟ امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بصیرت، روشنگری و حضور فعال در عرصه مقابله با توطئهها و شبههافکنیهای دشمن هستیم.