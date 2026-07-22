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فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن از کشف ۵۰ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن از کشف ۵۰ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ دیلمی افزود: ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی با انجام کارهای اطلاعاتی، موفق به شناسایی محل نگهداری ماینرهای غیرمجاز استخراج ارزهای دیجیتال شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی بازرسیهای لازم را به عمل آوردند و تعداد ۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند.
وی تصریح کرد: در این راستا ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.