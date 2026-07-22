رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۷۸۵ میلیارد تومان در قالب کارت «امید مهر مادران» به مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان برنامه و بودجه کشور؛ «مژگان خانلو» گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور بابت صدور کارت امید مهر مادران برای تأمین هزینه‌های ضروری شامل خوراک، پوشاک و ملزومات متولدان ۱۴۰۵ مصوب شده است.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون با اعلام ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزون بر ۷۸۵ میلیارد تومان به مادران مشمول پرداخت شده است.