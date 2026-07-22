معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در شرایط کنونی کشور, باید به سمت فعالیت‌های فرهنگی کم‌هزینه اما اثرگذار حرکت کنیم و از همه ظرفیت‌های بیرونی برای تقویت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی بهره بگیریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید شالچی در گردهمایی برخط معاونان فرهنگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه هفت کشور، با اشاره به اهمیت آغاز سال تحصیلی پیش‌رو، اظهار کرد: سناریوی مطلوب، آغاز حضوری سال تحصیلی است و باید همه دانشگاه‌ها خود را برای این شرایط آماده کنند؛ اما لازم است برای شرایط احتمالی دیگر نیز برنامه‌ریزی داشته باشیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق از هم‌اکنون برای مهرماه، گفت: دانشگاه‌ها باید با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف، آمادگی لازم را برای آغاز سال تحصیلی فراهم کنند؛ هرچند سناریوی مطلوب، آغاز حضوری سال تحصیلی است.

وی افزود: دانشگاه زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که محیطی پویا، زنده و مبتنی‌بر تعاملات حضوری باشد و فعالیت‌های مجازی هرگز نمی‌تواند جایگزین کامل کارکردهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شود.

شالچی، حفظ انسجام ملی را یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های دانشگاه‌ها دانست و گفت: هر اقدامی که موجب تقویت انسجام ملی شود، باید مورد حمایت قرار گیرد و از هر اقدامی که به دوقطبی شدن جامعه دامن بزند، باید پرهیز شود.

برنامه‌های فرهنگی دانشگاه‌ها بازتاب‌دهنده تنوع جامعه ایرانی باشد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، گفت: برنامه‌های فرهنگی باید بازتاب‌دهنده تنوع جامعه ایران باشد.

وی افزود: فعالیت‌های فرهنگی زمانی موفق خواهند بود که همه دانشجویان بتوانند خود را در آن‌ها ببینند و با آن‌ها احساس همذات‌پنداری کنند.

ضرورت طرح‌ریزی برنامه‌های فرهنگی کم‌هزینه و اثرگذار

شالچی با اشاره به محدودیت منابع مالی دانشگاه‌ها، تاکید کرد: همکاری دانشگاه‌ها با شهرداری‌ها، بنیادها، نهادهای فرهنگی و دیگر دستگاه‌های اجرایی باید توسعه یابد.

او ادامه داد: در شرایط کنونی باید به سمت فعالیت‌های فرهنگی کم‌هزینه اما اثرگذار حرکت کنیم و از همه ظرفیت‌های بیرونی برای تقویت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی بهره بگیریم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: ظرفیت تشکل‌های دانشجویی، انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی برای طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی باید به خوبی به کار گرفته شود.

برنامه‌ریزی برای سال تحصیلی پرنشاط در دانشگاه‌های کشور

شالچی با تاکید بر برنامه‌ریزی مناسب برای آغاز سال تحصیلی جدید با نشاط، امید، مشارکت و سرمایه اجتماعی بیشتر، گفت: بخش بزرگی از بدنه دانشجویی کشور امروز درگیر فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه نیست و این مسئله یک چالش جدی محسوب می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: جامعه دانشجویی تغییر کرده است، اما ما همچنان با همان برنامه‌ها و قالب‌های گذشته پیش می‌رویم؛ درحالی که اگر می‌خواهیم طیف گسترده‌تری از دانشجویان در برنامه‌های فرهنگی دانشگاه‌ها جذب شوند، باید به برنامه‌های فرهنگی تنوع ببخشیم، طرحی نو دراندازیم و از تکرار قالب‌های گذشته فاصله بگیریم.

شالچی اختصاص سهم پیش‌بینی‌شده بودجه فرهنگی دانشگاه‌ها را ضروری دانست و گفت: همان‌گونه که برای دیگر بخش‌های دانشگاه منابع تامین می‌شود، فعالیت‌های فرهنگی نیز باید به‌عنوان یک ضرورت مورد حمایت قرار گیرند.

نشاط، رکن جدایی‌ناپذیر دانشگاه‌ها

وی ادامه داد: نشاط یکی از ارکان مهم محیط دانشگاه است و دانشجو باید در آن علاوه‌بر آموزش، فرصت تجربه هنر، ورزش، گفت‌وگو، مهارت‌آموزی و فعالیت‌های فرهنگی را نیز پیدا کند.

شالچی با اشاره به تجربه دانشگاه‌های موفق جهان، بیان کرد: هرچه جذابیت محیط دانشگاه برای حضور و ماندگاری دانشجویان بیشتر باشد، موفقیت دانشگاه در انجام ماموریت‌های فرهنگی و علمی نیز افزایش خواهد یافت.

تاکید معاون فرهنگی وزیر علوم بر برنامه‌ریزی فرهنگی متناسب با نیازهای نسل نو

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ویژگی‌های نسل جدید دانشجویان گفت: دانشجویان نوورود، وارث نظام‌های فرهنگی پیش از دانشگاه هستند و بسیاری از مولفه‌های هویتی آنان پیش از ورود به دانشگاه شکل گرفته است؛ بنابراین برنامه‌های فرهنگی دانشگاه باید متناسب با این واقعیت طراحی شود.

شالچی افزود: دانشگاه نباید همه مسئولیت شکل‌گیری هویت دانشجویان را بر دوش خود ببیند؛ بلکه باید با شناخت دقیق ویژگی‌های نسل جدید، برنامه‌هایی متناسب با نیازها و اقتضائات آنان تدوین کند.

وی با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها، تاکید کرد: اگر امروز در حوزه فرهنگی و اجتماعی سرمایه‌گذاری نکنیم، فردا حتی انجام ماموریت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها نیز با دشواری روبه‌رو خواهد شد.

مدیران دانشگاه‌ها، ارتباط خود با دانشجویان را تقویت کنند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر ضرورت تقویت ارتباط مدیران دانشگاه با همه طیف‌های دانشجویی تاکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران دانشگاه، حفظ مسیر ارتباط با همه دانشجویان، با همه سلایق و گرایش‌ها است.

شالچی ادامه داد: تشکل‌های دانشجویی، انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی و نشریات از مهم‌ترین حلقه‌های واسط میان مدیریت دانشگاه و دانشجویان هستند و می‌توانند با هزینه‌ای اندک، فعالیت‌های فرهنگی گسترده و اثرگذاری را سامان دهند و حتی در جذب منابع بیرونی برای دانشگاه‌ها نقش‌آفرین باشند.

نگاهی به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی منطقه هفت کشور

منطقه هفت کشور در تقسیم‌بندی وزارت علوم، شامل استان‌های بوشهر، کهگیلویه‌وبویراحمد و فارس است که میزبان دانشگاه‌های مهمی هستند و به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز، نقش‌آفرینی راهبردی در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی دارند.

ابراهیم عباسی در این گردهمایی گفت: منطقه هفت مهد شاعران، نویسندگان برجسته و کانون دفاع جانانه از کیان ایران اسلامی است.

وی با یادآوری نام‌آورانی چون آریوبرزن، سلمان فارسی، امام‌قلی‌خان، رئیس‌علی دلواری و سرداران مهدوی و تنگسیری، افزود: همان‌گونه که در تاریخ، استعمارگران از خلیج‌فارس بیرون رانده شدند، امروز نیز این منطقه در خط مقدم دفاع از کشور قرار دارد و ظرفیت‌های فرهنگی آن از دیگر مناطق متمایز است.

دانشگاه‌ها، کانون جریان‌سازی فرهنگی

عباسی اظهار کرد: هفت‌ماه از فضای حضوری دانشگاه‌ها فاصله گرفته‌ایم و دانشجویان با انبوهی از نگرانی‌ها و اضطراب‌ها به محیط دانشگاه بازمی‌گردند.

او تاکید کرد: اولویت ما در این ترم، ایجاد آرامش است؛ چراکه دانشگاه کانون جریان‌سازی است و اگر در این محیط آرامش حکم‌فرما باشد، این آرامش به دیگر بخش‌های جامعه نیز تسری خواهد یافت.

بررسی راهبردهای فرهنگی آغاز سال تحصیلی در گردهمایی معاونان فرهنگی دانشگاه‌های منطقه هفت کشور

گردهمایی معاونان فرهنگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه هفت کشور، با حضور برخط دکتر وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به میزبانی معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز، با محوریت برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی برای آغاز سال تحصیلی جدید، تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای نشاط و مشارکت دانشجویان و بررسی راهبردهای فرهنگی دانشگاه‌ها برگزار شد.

در این نشست، معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه هفت کشور، دیدگاه‌ها، تجربیات و پیشنهادهای خود را درباره محورهای مطرح‌شده ارائه کردند و بر ضرورت هم‌افزایی دانشگاه‌های منطقه در اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی و اجتماعی و بهره‌گیری از حمایت‌های وزارت علوم تاکید شد.