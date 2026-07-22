به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی شهادت مظلومانه مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه محبوب اهل سنت، در آستانه نماز صبح، به دست دشمنان کوردل و تروریست‌های ایادی استکبار، مشاور وزیر و رئیس ستادهماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور پیام تسلیتی صادر کرد

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

خانواده محترم و بزرگوار شهید والامقام، مولوی محمد انور ریگی

سلام علیکم

خبر جانسوز و تألم‌انگیز شهادت مظلومانه این عالم ربانی و امام جمعه محبوب اهل سنت، که در سحرگاه روز یکشنبه و در آستان نماز صبح، به دست دشمنان کوردل و تروریست‌های ایادی استکبار به شهادت رسید، موجی از اندوه و تأثر را در دل‌های همه آگاهان و دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی بر جای نهاد.

بی‌گمان، این پیر فرزانه و وحدت‌آفرین که عمر پربرکت خود را در راه اعتلای کلمه توحید، خدمت به محرومان و استحکام وحدت بین برادران شیعه و سنی در استان مرزی سیستان و بلوچستان و شهرستان میرجاوه سپری کرد، با خون پاک خود، برگ زرین دیگری بر افتخارات نظام اسلامی افزود. او که همواره در کنار نظام، در خط مقدم بصیرت و دفاع از کیان ایران اسلامی ایستاده بود، امروز به درجه رفیع شهادت نائل آمد و بار دیگر نشان داد که دشمنان از ایمان راسخ و همدلی امت اسلامی در هراسند.

اینجانب به نمایندگی از ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، این ضایعه اسفبار را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، و به ویژه شما بازماندگان داغدار و همه مردم شریف و شهیدپرور میرجاوه و استان سیستان و بلوچستان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید مظلوم، رحمت و غفران الهی و علو درجات، و برای عموم بازماندگان، به ویژه همسر و فرزندان گرامیشان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم. شهادت او بر تمامی ما گرانبار است، اما راه پرافتخارش در مسجد علی ابن ابی طالب (ع) و کانون فرهنگی هنری آن، جاودان و استوار خواهد ماند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

ملانوری

مشاور وزیر و رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور