مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان از آمادگی کامل این اداره‌کل برای جابه‌جایی زائران اربعین حسینی و بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت ناوگان استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرزاد دادخواه، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان با اشاره به اقدامات ستاد اربعین استان گفت: جلسات کمیته حمل‌ونقل و سوخت به‌طور مستمر تشکیل شده و هماهنگی‌های لازم با صنف شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در جریان است.

وی با پیش‌بینی رشد ۱۰ درصدی زائران در مقایسه با سال گذشته، گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۱۰ هزار زائر از استان اصفهان به عتبات عالیات سفر کنند.

فرزاد دادخواه افزود: سال گذشته در پیک سفر، بیش از ۵۰۰ دستگاه ناوگان درگیر اجرای طرح بوده و در مجموع بازه زمانی طرح اربعین بیش از ۱۰هزار ناوگان سفر برای زائران استان خدمت‌رسانی کردند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان با تأکید بر اهمیت روز‌های پس از اربعین اعلام کرد: با هماهنگی‌های انجام شده، از ظرفیت ناوگان در اختیار صنایع بزرگ استان برای مدیریت بازگشت زائران در روز‌های پرتردد استفاده خواهیم کرد تا با کمترین معطلی در پایانه برکت مهران مواجه باشیم.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد زائران اصفهانی از مرز مهران تردد می‌کنند، تیم‌های تخصصی این اداره‌کل در مرز‌های مهران، شلمچه و چذابه مستقر شده‌اند تا علاوه بر نظارت بر سیستم نوبت‌دهی پایانه برکت، خدمات‌رسانی به زوار را تسهیل کنند.

دادخواه از زائران درخواست کرد با مدیریت زمان سفر و استفاده از ظرفیت خودرو‌های شخصی، دستگاه‌های اجرایی را در ارائه خدمات باکیفیت و ایمن یاری دهند.