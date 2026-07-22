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آیتالله العظمی مکارم شیرازی، در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، از تلاشهای انجامشده برای خدمترسانی به زائران ایرانی و مدیریت مطلوب برنامههای حج قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیت اله العظمی مکارم شیرازی با اشاره به روند مطلوب برگزاری مناسک حج امسال، خاطرنشان کردند: الحمدلله برنامههای حج بهخوبی پیش رفته است و این امر نتیجه تلاشها و مدیریت مناسب دستاندرکاران این حوزه است.
وی با ابراز امیدواری درباره ادامه موفقیت در برنامههای حج، افزودند: امیدوارم برنامهها با هماهنگی کامل ادامه یابد و بتوانید با تدبیر و مدیریت مناسب و با توجه به تجربه و شناختی که از شرایط موجود دارید، انشاءالله حج و عمره را به خوبی برنامهریزی و اجرا کنید.
آیتالله العظمی مکارم شیرازی همچنین بر ضرورت حفظ آرامش و پرهیز از هرگونه اقدامی که بهانهای در اختیار طرف مقابل قرار دهد، تأکید کرده و فرمودند: این موضوع باید با دقت و مدیریت لازم دنبال گردد.
در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین نواب گزارشی از روند برگزاری حج ۱۴۰۵ را ارائه کرد.