پوشش خدمات پزشک خانواده برای ۴۹ هزار نفر؛
آغاز اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرستان محلات
از یکم مرداد سال جاری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرستان محلات استان مرکزی آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات، از آغاز اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در این شهرستان از یکم مرداد سال جاری خبر داد و گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح، حدود ۴۹ هزار نفر از جمعیت شهرستان محلات تحت پوشش خدمات پزشک خانواده و نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.
دکتر محسن اسماعیلی با اشاره به اینکه شهرستان محلات به عنوان شهرستان پایلوت اجرای این برنامه انتخاب شده است، افزود: برای ارائه خدمات مطلوب، ۱۷ تیم سلامت پیشبینی شده است که هر تیم شامل پزشک عمومی، ماما و مراقب سلامت خواهد بود. با توجه به کمبود نیروی انسانی در برخی حوزهها، برنامهریزی لازم برای جذب و بهکارگیری نیروهای جدید در دستور کار قرار دارد.
اسماعیلی ابراز داشت: بر اساس این برنامه، در هر پایگاه سلامت یک پزشک عمومی به صورت مستقر خدمات ارائه خواهد کرد و در صورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، شیفت عصر پایگاههای سلامت نیز فعال خواهد شد تا دسترسی شهروندان به خدمات سلامت بیش از پیش تسهیل شود.
او با بیان اینکه هر فرد تحت پوشش، سالانه از چهار نوبت ویزیت رایگان توسط پزشک خانواده بهرهمند خواهد شد، گفت: همچنین خدمات مربوط به زنان باردار، کودکان زیر هفت سال، بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن، بیماران خاص و بیماران نادر همچنان به صورت رایگان ارائه میشود.
اسماعیلی درباره فلسفه اجرای این برنامه افزود: هدف اصلی پزشک خانواده و نظام ارجاع، ایجاد یک مسیر مشخص، مطمئن و کمهزینه برای دریافت خدمات سلامت برای هر شهروند است تا ضمن افزایش کیفیت خدمات، از مراجعات پراکنده، غیرضروری و هزینههای اضافی در نظام سلامت جلوگیری شود.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات در پایان از شهروندان خواست با همراهی و همکاری خود، موفقیت این طرح ملی را تسهیل کنند و گفت: از همه مردم درخواست داریم در مسیر اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را به صورت روزانه با شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات در میان بگذارند تا با رصد مستمر و رفع مشکلات احتمالی، خدمات هرچه مطلوبتر و باکیفیتتری به مردم ارائه شود.