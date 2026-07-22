پخش زنده
امروز: -
تلفنهای همراه و تبلتها به بخش جداییناپذیر زندگی کودکان و نوجوانان تبدیل شدهاند، اما استفاده طولانیمدت از این وسایل میتواند سلامت چشم را با خطرات جدی روبهرو کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ چشمپزشکان هشدار میدهند که تاری دید، خشکی چشم، سوزش، خستگی چشم و پلک زدن مداوم از نخستین نشانههای آسیب ناشی از خیره شدن طولانی به صفحه نمایش تلفن همراه است.
چشمپزشکان بر نقش مهم خانوادهها در پیشگیری از این آسیبها تأکید دارند و از والدین میخواهند با تعیین زمان مشخص برای استفاده از تلفن همراه، تشویق فرزندان به انجام بازیهای گروهی، فعالیتهای ورزشی و حضور بیشتر در فضای باز، از سلامت بینایی آنان محافظت کنند.