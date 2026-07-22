تلفن‌های همراه و تبلت‌ها به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی کودکان و نوجوانان تبدیل شده‌اند، اما استفاده طولانی‌مدت از این وسایل می‌تواند سلامت چشم را با خطرات جدی روبه‌رو کند.

زنگ خطر برای چشم کودکان؛ تلفن همراه، متهم اصلی تاری دید و خشکی چشم

زنگ خطر برای چشم کودکان؛ تلفن همراه، متهم اصلی تاری دید و خشکی چشم

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ چشم‌پزشکان هشدار می‌دهند که تاری دید، خشکی چشم، سوزش، خستگی چشم و پلک زدن مداوم از نخستین نشانه‌های آسیب ناشی از خیره شدن طولانی به صفحه نمایش تلفن همراه است.

چشم‌پزشکان بر نقش مهم خانواده‌ها در پیشگیری از این آسیب‌ها تأکید دارند و از والدین می‌خواهند با تعیین زمان مشخص برای استفاده از تلفن همراه، تشویق فرزندان به انجام بازی‌های گروهی، فعالیت‌های ورزشی و حضور بیشتر در فضای باز، از سلامت بینایی آنان محافظت کنند.