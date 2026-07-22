فرمانده انتظامی اسکو آذربایجان شرقی، از متلاشی شدن باند قاچاق سلاح و دستگیری قاچاقچیان در این شهرستان خبر داد. در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۲۱ قبضه کلت کمری ۳۹ تیغه خشاب مربوطه و ۹۰۴ تیر فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ حسین مسعودی گفت: در پی رصد‌های فنی و اطلاعاتی دقیق، مأموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان موفق شدند اعضای یک باند حرفه‌ای قاچاق سلاح را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در این عملیات غافلگیرانه و هماهنگ چهار نفر از متهمان اصلی دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ مسعودی با اشاره به متلاشی شدن کامل این شبکهٔ تبهکاری اظهار کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۲۱ قبضه کلت کمری ۳۹ تیغه خشاب مربوطه و ۹۰۴ تیر فشنگ جنگی کشف و ضبط شد که این مقدار نشان از عزم جدی قاچاقچیان برای اقدامات خرابکارانه است.

فرمانده انتظامی شهرستان اسکو با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست هرگونه مشاهدهٔ موارد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.