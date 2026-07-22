مرکز آموزش تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی در جم افتتاح می‌شود

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر گفت: در هفته ملی مهارت برنامه‌های مختلفی برای معرفی و ترویج فرهنگ مهارت آموزی برگزار خواهد شد، که از جمله این برنامه‌ها افتتاح مرکز آموزش تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی در جم است.