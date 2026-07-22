مرکز آموزش تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی در جم افتتاح میشود
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر گفت: در هفته ملی مهارت برنامههای مختلفی برای معرفی و ترویج فرهنگ مهارت آموزی برگزار خواهد شد، که از جمله این برنامهها افتتاح مرکز آموزش تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی در جم است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عبدالمجید دراهکی افزود: اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر در راستای گرامیداشت هفته ملی مهارت اقدامات شاخصی که در سال گذشته و ابتدای امسال برای توانمندسازی نیروی انسانی انجام داده را به مرحله اجرا خواهد گذاشت.
وی با اشاره به اینکه هفته ملی مهارت از ۳۱ تیر آغاز و تا ۶ مرداد ادامه دارد، بیان کرد: در این هفته برنامههایی مانند افتتاح مرکز تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی در شهرستان جم، راهاندازی مرکز آموزش فنی و حرفهای در شهرستان عسلویه و انعقاد تفاهم نامه کارورزی برای دانشجویان و متقاضیان بومی استان را خواهیم داشت.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر ادامه داد: در هفته ملی مهارت برای تامین نیاز بنگاههای اقتصادی در حوزه شیلات و صنایع دریایی نیز تفاهماتی با بنگاههای اقتصادی فعال در این حوزه انجام شده که دورههای آموزشی دوگانه این بخش شامل آموزشهای عملی در بنگاههای اقتصادی برگزار و آموزشهای نظری هم در مراکز فنی و حرفهای انجام شود.
دراهکی با اشاره به اینکه برای تامین نیاز بنگاههای اقتصادی فعال در نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان نیروهای بکارگیری اشتغال در حال انجام است، گفت: تعیین صلاحیت حرفهای و شرایط احراز اشتغال آنها در مجموعه فنی و حرفهای انجام میشود و هم اکنون هزار نفر در دستور کار شرایط احراز هستندکه پس از تکمیل فرایند صلاحیت حرفهای، اشتغال آنها در نیروگاه اتمی انجام خواهد شد.
وی افزود: برای شرکت در مسابقات ملی مهارت هم کارگاههای لازم را مجهز شده تا جوانان برتر در موزه مهارت بتوانند در سال ۱۴۰۵ برای اعزام به مسابقات ملی مهارت در سطح کشوری شرکت کنند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه نشستهای تخصصی با مسئولان و بازدید دانشآموزان و افراد جویای کار و مهارت در مراکز آموزش فنی و حرفهای از دیگر برنامههای شاخصی است که در هفته ملی مهارت انجام خواهد شد.