پیکر شهید احسان ماهور بختیاری از شهدای حمله تجاوز کارانه آمریکا به بندر عباس در دورود در استان لرستان تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، پیکر شهید احسان ماهور بختیاری، امروز ۳۱ تیر، با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم در شهرستان دورود تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده شد.

شهید احسان ماهور بختیاری از کارکنان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در جریان حمله آمریکا به بندرعباس به شهادت رسید.

در این مراسم، حاضران با بدرقه پیکر این شهید، ضمن ادای احترام، یاد و خاطره شهدای این حادثه را گرامی داشتند.