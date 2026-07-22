به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با نزدیک شدن به ایام پیاده‌روی اربعین، هوش مصنوعی «بله» با ارائه سه ویژگی کلیدی، تلاش می‌کند تجربه‌ای متفاوت و آسان‌تر را برای زائران رقم بزند:

۱. مترجم همراه: یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های زائران، ارتباط با میزبانان و مردم عراق است. هوش مصنوعی بله امکان ترجمه متن و صوت را از فارسی به عربی و بالعکس فراهم کرده تا ارتباطات کلامی در طول مسیر به سادگی انجام شود.

۲. مسیریاب و راهنمای موکب‌ها: زائران می‌توانند با کمک این دستیار هوشمند، به راحتی مکان‌های اسکان (موکب‌ها) و ایستگاه‌های امدادی هلال‌احمر را در طول مسیر پیدا کنند.

۳. دستیار پزشکی و کمک‌های اولیه: این ابزار علاوه بر پاسخ به سوالات متداول پزشکی، آموزش‌های لازم در خصوص کمک‌های اولیه را ارائه می‌دهد تا زائران در صورت بروز موارد اضطراری، آمادگی لازم را داشته باشند.

زائران می‌توانند با مراجعه به پیام‌رسان «بله»، از این خدمات هوشمند برای سفری ایمن‌تر و راحت‌تر بهره‌مند شوند.