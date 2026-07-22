با اعلام باشگاه سپاهان، رضا جعفری با عقد قراردادی به این تیم پیوست و شاگرد نویدکیا شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه سپاهان اصفهان به صورت رسمی از جذب رضا جعفری، مهاجم فصل گذشته گل‌گهر سیرجان، خبر داد تا این بازیکن در فصل آینده با پیراهن طلایی‌پوشان به میدان برود.

جعفری ۲۹ ساله فصل گذشته در ۱۹ دیدار برای گل‌گهر به میدان رفت و موفق شد یک گل به ثمر برساند. این مهاجم پیش از حضور در گل‌گهر، سابقه بازی در تیم‌های سایپا، نساجی مازندران و ملوان بندرانزلی را نیز در کارنامه دارد.

سپاهان با جذب رضا جعفری به دنبال تقویت خط حمله خود برای حضور در رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر و سایر مسابقات پیش رو است.