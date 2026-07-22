تداوم خط مقاومت در سراسر ایران

این روزها در سراسر ایران یک حس مشترک جریان دارد ایستادگی برای حفظ و حراست از ایران. مردم در قرار شبانه خود از تحسین مقاومت مردم جنوب و حفظ امنیت خلیج همیشه فارس و تنگه هرمز گفتند.