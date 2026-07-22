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تداوم خط مقاومت در سراسر ایران

این روزها در سراسر ایران یک حس مشترک جریان دارد ایستادگی برای حفظ و حراست از ایران. مردم در قرار شبانه خود از تحسین مقاومت مردم جنوب و حفظ امنیت خلیج همیشه فارس و تنگه هرمز گفتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- ۱۷:۰۱
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، تجمع مردمی ، تنگه هرمز
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