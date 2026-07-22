به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ۲۵ تا ۳۰ تیرماه امسال، در مجموع ۱۳۴ هزار و ۳۳۰ زائر اربعین حسینی از مرزهای شلمچه و چذابه تردد کرده‌اند.

یزدان خسروی افزود: در این مدت، ۳۸ هزار و ۴۳۴ زائر ایرانی وارد کشور و ۵۸ هزار و ۸۶۳ نفر از کشور خارج شدند. همچنین ۱۵ هزار و ۶۱۶ زائر خارجی وارد ایران و ۲۱ هزار و ۴۱۷ نفر نیز از کشور خارج شدند.

وی با اشاره به سهم مرز شلمچه از این ترددها ادامه داد: در این مرز، ۱۱۰ هزار و ۷۷۵ تردد ثبت شد که شامل ورود ۳۳ هزار و ۶۶۸ و خروج ۴۷ هزار و ۷۱۱ زائر ایرانی، همچنین ورود ۱۲ هزار و ۴۸۰ و خروج ۱۶ هزار و ۹۱۶ زائر خارجی بوده است.

خسروی افزود: در مرز چذابه نیز ۲۳ هزار و ۵۵۵ تردد به ثبت رسید که شامل ورود ۴ هزار و ۷۶۶ و خروج ۱۱ هزار و ۱۵۲ زائر ایرانی و همچنین ورود ۳ هزار و ۱۳۶ و خروج ۴ هزار و ۵۰۱ زائر خارجی است.

وی تأکید کرد: مرزهای شلمچه و چذابه هر ساله در ایام اربعین از مهم‌ترین گذرگاه‌های تردد زائران عتبات عالیات به شمار می‌روند.