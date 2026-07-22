به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مهرداد عالی روز چهارشنبه اظهار کرد: این برنامه از چهارم تا ۹ مردادماه با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، شهرداری اردبیل و انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: فراخوان مشارکت راهنمایان گردشگری در این برنامه منشتر شده و راهنمایان فرهنگی عضو انجمن راهنمایان گردشگری استان می‌توانند در این طرح مشارکت داشته باشند.

رییس هیات مدیره انجمن راهنمایان گردشگری استان اردبیل بیان کرد: تور اردبیل‌گردی با هدف معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری مرکز استان و به بهانه هفته فرهنگی استان اردبیل برگزار می‌شود و فرصتی برای بازدید شهروندان و مسافران از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهر اردبیل است.

عالی با اشاره به نحوه حضور علاقه‌مندان در تور اردبیل‌گردی افزود: ثبت‌نام برای حضور در این تور‌های گردشگری از طریق فرهنگ‌سرا‌های شهرداری اردبیل خواهد بود.

در هشتصد و بیست و پنجمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور، روز چهارم مرداد سالروز استقرار سلسله صفویه، در تقویم رسمی کشور به نام روز بزرگداشت شیخ صفی‌الدین اردبیل نامگذاری شد و اکنون چند سال است که به بهانه همین مناسبت مهم، روز و هفته اردبیل با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی گرامی داشته می‌شود و نخبگان و نوابغ علمی، و ادبی استان معرفی و تجلیل می‌شوند.