امام حسن مجتبی (ع)؛ در آینه کتاب‌ها، فرصتی است برای شناخت بیشتر درباره زندگی کریم اهل بیت و نگاهی نو به دوران تاریخی حیات ایشان.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت فرارسیدن شهادت امام حسن مجتبی (ع)؛ دو کتاب «پس از ۴۰ سال؛ نگاهی نو به دوران حکومت امام حسن مجتبی علیه‌السلام» و «سیری در تاریخ حضرت امام حسن مجتبی (ع)» را معرفی می‌کنیم.

کتاب «پس از چهل سال»؛ نگاهی نو به دوران حکومت امام حسن مجتبی علیه‌السلام به قلم حجت‌الاسلام حمید سبحانی از سوی انتشارات واژه پرداز اندیشه است.

کتاب «پس از چهل سال» در عین سادگی و همه فهمی، نگاهی عمیق به ماجرای صلح امام حسن علیه‌السلام انداخته است. پنج فصل کتاب به خوبی مخاطبان را در حال و هوای آن روزها قرار می‌دهد. در این کتاب برای مخاطبان مشخص می‌شود که وضعیت آن روزهای جهان اسلام، به خصوص وضعیت امام حسن علیه‌السلام به قدری پیچیده و غیر قابل پیش بینی بود که حتی نزدیکترین یاران ایشان هم ممکن بود در مواجهه با آزمون‌های پیاپی به خطا بیفتند و از مسیر حق منحرف شوند.

«پس از چهل سال» از آن جهت کتاب خوبی است که در عین سادگی و همه فهمی، نگاهی عمیق به ماجرای صلح امام دوم شیعیان و معاویه انداخته است. پنج فصل کتاب به خوبی مخاطبان را در حال و هوای آن روز‌ها قرار می‌دهد. همچنین در این کتاب برای مخاطبان مشخص می‌شود که وضعیت آن روز‌های جهان اسلام، به خصوص وضعیت امام حسن علیه‌السلام به قدری پیچیده و غیر قابل پیش بینی بود که حتی نزدیکترین یاران ایشان هم ممکن بود در مواجهه با آزمون‌های پیاپی به خطا بیفتند و از مسیر حق منحرف شوند. پس از چهل سال کتابی است ضروری برای کسانی که می‌خواهند با وضعیت جامعه اسلامی در دوران خلافت امام حسن و پس از آن آشنا شوند.

کتاب «سیری در تاریخ حضرت امام حسن مجتبی (ع)» با گردآوری احمد گلستانه، توسط انتشارات گنجینه هدایت به طبع رسیده است. این کتاب برگرفته از بیانات و آثار «علامه آیت‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی» و «آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی» است.

درباره کتاب سیری در تاریخ حضرت امام حسن مجتبی (ع)

سید محمد حسین حسینی طهرانی معروف به علامه طهرانی (۱۳۰۵ تهران ـ ۱۳۷۴ مشهد) فیلسوف، عارف و فقیه شیعه بود.

کتاب سیری در تاریخ حضرت امام حسن مجتبی (ع) از این فصل‌ها تشکیل شده است:

اهمّیت تأمّل در تاریخ ادیان و احوال زمامداران و علما و بزرگان ادیان

بخش اوّل: مباحث کلی در امامت و ولایت

بخش دوّم: بررسی برخی جریانات تاریخ حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السّلام

بخش سوّم: گزیده‌ای از فرمایشات حضرت امام مجتبی علیه‌السّلام

خواندن کتاب سیری در تاریخ حضرت امام حسن مجتبی (ع) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزهٔ اسلام پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب سیری در تاریخ حضرت امام حسن مجتبی (ع):

«امام حسن مجتبی علیه‌السّلام در نیمهٔ ماه مبارک رمضان، در سال دوم هجری قمری دیده به جهان گشود و در هفتم صفر الخیر سال ۵۰ هجری قمری به‌وسلیهٔ سمّ جُعدة، همسر خود به شهادت رسیدند.

نام گذاری حسنین و محسن سقط به‌دست رسول خدا علیهم‌السّلام

«مَقام و مَوطِن هشتم، در وقت اسم‌گذاری حضرت امام حسن و امام حسین علیهماالسّلام است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نام‌های آنها و برادر دیگرشان محسن سِقط را به ترتیب به اسامی سه پسر هارون: شُبَّر و شُبَّیر و مُشَبِّر گذاردند.

در غایة المرام از ابن‌بابویه با سند متّصل خود از ابوحمزهٔ ثمالی، از زید بن علی بن الحسین، از پدرش علی بن الحسین روایت شده است که:.

چون فاطمه علیهاالسّلام حسن را زایید، به علی گفت: او را اسم بگذار!

علی گفت: من در نام‌گذاری او بر رسول خدا سبقت نمی‌گیرم. و در نزد رسول خدا آمد و مطلب را معروض داشت. رسول خدا فرمود: من در نام‌گذاری او بر خداوند عزّوجلّ پروردگار من سبقت نمی‌گیرم.

خداوند عزّوجلّ به جبرائیل وحی کرد که: برای محمّد مولودی متولّد شده است. اینک هبوط کن و به او سلام برسان و تهنیت و مبارک‌باد بگو؛ و بگو: إنَّ عَلِیا مِنْک بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی فَسَمِّهِ بِاسْمِ ابْنِ هَارُونَ؛ نسبت علی با تو نسبت هارون است با موسی! پس او را به نام پسر هارون اسم بگذار!

رسول خدا به جبرائیل گفت: نام او چه بوده است؟! گفت: "شُبَّر.

رسول خدا گفت: زبان من عربی است! گفت: "او را حَسَن نام بگذار. و او را حسن نام گذارد.

و، چون حضرت امام حسین به دنیا آمد، خداوند عزّوجلّ به جبرئیل وحی فرستاد که: رای محمّد پسری متولّد شده است؛ پس هبوط کن و تهنیت و مبارک باد بگو؛ و سلام برسان و بگو: إنَّ عَلِیا مِنْک بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی فَسَمِّهِ بِاسْمِ ابْنِ هَارُونَ! " جبرائیل هُبوط نموده، و از جانب خدا عزّوجلّ تهنیت گفت؛ و گفت که: "خدا تو را امر می‌کند که او را به نام پسر هارون اسم‌گذاری بنمایی! " گفت: "نام او چه بود؟ " جبرائیل گفت: "شُبَّیر! " رسول خدا گفت: "لسان من عربی است. " گفت: "نام او حُسَین است! " رسول خدا اسم او را حُسَین گذارد.»