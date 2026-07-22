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موکب ۱۰ هزار نفری حضرت محمد رسولالله (ص) در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، آمادگی خود را برای استقبال از زائران اربعین اعلام کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، موکب ۱۰ هزار نفری حضرت محمد رسولالله (ص) در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، آمادگی خود را برای استقبال از زائران اربعین اعلام کرد.
این موکب با ظرفیت پذیرش بیش از ۱۰ هزار زائر، در مسیر تردد زائران از مرز باشماق مریوان به نجف اشرف و کربلای معلی، یکی از مهمترین مراکز خدمترسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به شمار میرود.
این موکب بهویژه برای زائرانی که قصد دارند از گذرگاههای مرزی اقلیم کردستان عراق راهی کربلا شوند، خدمات اسکان، پذیرایی و رفاهی ارائه خواهد کرد.