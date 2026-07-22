استاندار خراسان رضوی بر حمایت از معتادان بهبود یافته و بازپروری آنان با همکاری خیران تاکید کرد و گفت: نباید افراد بهبود یافته را از جامعه طرد کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی گفت: اگرچه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر وظیفه مستقیم هماهنگی‌ها را در این رابطه بر عهده دارد، اما همه نهادها، مردم و سازمان‌های مردم نهاد باید پای کار بیایند.

غلامحسین مظفری روز چهارشنبه در آیین گرامیداشت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر و تجلیل از خانواده معظم شهدا، جانبازان و فعالان اجتماعی حوزه پیشگیری، درمان اعتیاد، رسانه و سازمان‌های مردم نهاد خراسان رضوی افزود: هر فرد مبتلا به اعتیاد، مانند زخمی عمیق بر پیکره جامعه است که شغل، زندگی و آینده او را نابود می‌کند و زمینه‌ساز آسیب‌های بعدی می‌شود.

وی ادامه داد: موضوع مبارزه با مخدر یک مسئولیت همگانی هست و همواره هزینه پیشگیری در مباحثی از این دست از درمان و مبارزه بسیار کمتر است.

وی اظهار کرد: در مسئولیت همگانی در مقابله با اعتیاد، توسعه پویش‌های مردمی، تولید محتوای فرهنگی، حمایت از بهبودیافتگان و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد. مبارزه با اعتیاد نیازمند مشارکت همه جامعه است

مظفری گفت: باید با استفاده از روش‌های علمی و اطلاع رسانی دقیق، آگاهی عمومی را افزایش دهیم که به این منظور با تولید محتوای مناسب و بهره‌گیری از زبان جوانان ظرفیت فضای مجازی را به فرصتی موثر در این حوزه بدل کنیم.

وی بر حمایت از بهبودیافتگان و بازپروری آنان با همکاری خیران تاکید و افزود: نباید افراد بهبود یافته را از جامعه طرد کرد بلکه باید زمینه بازگشت آبرومندانه آنان به زندگی فراهم شود. این وظیفه‌ای اخلاقی و انسانی و بر عهده همگان است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد شرعی و قانونی، مبارزه جدی با این پدیده را در دستور کار دارد و انتظار می‌رود با راه اندازی پویش‌های اجتماعی و همکاری سمن‌ها (تشکل‌های مردم نهاد)، گام‌های موثری در راستای داشتن جامعه‌ای پاک برداشته شود.

وی از همه دستگاه‌های اجرایی، خیران و مردم درخواست با نگاه فرابخشی و پرهیز از نگاه صرف اداری برای تحقق این آرمان مهم همت گمارند و از هیچ ظرفیتی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی دریغ نکنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی نیز با تاکید بر رویکرد سه گانه برخورد، پیشگیری و درمان در مبارزه با مواد مخدر گفت: دستگاه قضایی و پلیس با هرگونه تخلف در این حوزه قاطعانه برخورد خواهد کرد، اما بستر اصلی موفقیت، سرمایه گذاری بر پیشگیری از طریق خانواده، آموزش و پرورش و نهاد‌های فرهنگی است.

حسن همتی‌فر افزود: اگرچه برخورد‌های ویژه انتظامی و قضایی همواره در دستور کار بوده و خواهد بود، اما آنچه نتیجه مطلوب را رقم می‌زند، توجه به حوزه پیشگیری است.

وی ادامه داد: اگر انرژی و برنامه‌ریزی ما معطوف به پیشگیری نباشد به نتیجه مورد انتظار دست نمی‌یابیم چرا که پیشگیری از خانواده آغاز می‌شود و آموزش و پرورش، مساجد و نهاد‌های فرهنگی هم نقش کلیدی در آن دارند.

وی با بیان اینکه باید ۸۰ درصد توان دستگاه‌ها به حوزه پیشگیری سوق یابد، اظهار کرد: خانواده‌ها با نظارت و مراقبت، آموزش و پرورش با تقویت برنامه‌های موجود و نهاد‌های فرهنگی با اقدامات اثربخش می‌توانند از بروز بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری کنند.

همتی فرگفت: همکاران قضایی با حضور در مدارس و ارائه آموزش‌های لازم به دانش‌آموزان و همچنین همکاری نیروی انتظامی، گام‌های موثری در این مسیر برداشته‌اند.

وی افزود: حدود سه تا چهار هزار نفر از افراد گرفتار در دام اعتیاد تحت پوشش برنامه‌های درمانی قرار دارند و تلاش می‌کنیم با حمایت‌های لازم زمینه بازگشت آنها به زندگی سالم فراهم شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: طرح تحول در مبارزه با مواد مخدر که بر اساس سیاست‌های کلی نظام طراحی شده، رویکردی چندبعدی دارد و در آن هم مبارزه فراگیر و قاطع با عرضه، هم تقویت اطلاعات و نیز کنترل مرزها، پیشگیری و درمان به طور جدی دیده شده است.

علی زندی افزود: یکی از مهم‌ترین ارکان این طرح حضور فعال مردم و سمن‌ها در فرآیند‌های پیشگیری، درمان و توانمندسازی معتادان است.

وی ادامه داد: موفقیت در این ماموریت جز با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و اولویت‌دهی به فرهنگ‌سازی و پیشگیری میسر نخواهد بود.

زندی با اشاره به افتتاح قریب‌الوقوع خانه تشکل‌ها در استان گفت: این مکان به عنوان مقر سمن‌ها بستری برای هم‌افزایی و تبادل تجربیات خواهد بود و از هفته آینده فعالیت رسمی خود را آغاز می‌کند و تاکید ما بر این است که این مکان، محلی برای تعامل پویا و موثر تشکل‌های مردمی باشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: اقدامات سلبی و کنترل عرضه توسط دستگاه‌های امنیتی و انتظامی همچنان با قوت دنبال می‌شود، اما نکته محوری که رئیس‌جمهور نیز بر آن تأکید دارد، مدیریت مصرف است.

محمدعلی نبی پور افزود: ضرورت دارد که با کمک فرمانداران و سمن‌ها این اقدامات در تمام نقاط استان حتی شهرستان‌های کوچک جدی‌تر دنبال شود.

وی با بیان اینکه آگاهی‌بخشی به مردم، اصل اساسی در پیشگیری است، ادامه داد: برخی نگران آموزش‌های مرتبط با مواد مخدر در مدارس هستند، اما هرچه اطلاعات و آگاهی جامعه افزایش یابد، آسیب‌ها کاهش می‌یابد.

وی بیان کرد: این آگاهی‌ها باید به باور عمومی تبدیل شود و در این مرحله نقش سمن‌ها و مساجد در رویکرد محله‌محوری بسیار موثر است. نمونه موفق این رویکرد در شهر مشهد با همکاری شهرداری دیده شده است.

معاون استاندار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع درمان و کاهش آسیب پرداخت و گفت: رویکرد جدید، مدیریت مصرف و تغییر ساختار مراکز ماده ۱۶ به مراکز امید و زندگی است که فقط تغییر نام نیست بلکه فرایند ورود، درمان و توانمندسازی معتادان متجاهر را متحول می‌کند. در مشهد مرکز حسن‌آباد باید هرچه سریع‌تر به یک مرکز استاندارد امید و زندگی تبدیل شود تا چرخه معیوب بازگشت مجدد معتادان اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه سیاست استان توسعه کمی مراکز ماده ۱۶ نیست، افزود: برنامه هفتم توسعه کاهش ۱۰ درصدی تعداد معتادان را هدف قرار داده و ما با تبدیل مراکز فعلی به مراکز امید و زندگی، به دنبال درمان قطعی و بازگشت سالم معتادان به جامعه هستیم و از همه فرمانداران می‌خواهیم در این مسیر جدی‌تر از قبل همکاری کنند.

این مراسم از خانواده شهیدان جواد کشاورز، جلال بهبودی، هادی جلالی و اسماعیل فانی و نیز سه جانباز عرصه مبارزه با مواد مخدر سید علی شرفی، اسدالله بزنگانی و روح الله چالش قدردانی شد.