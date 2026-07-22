پخش زنده
امروز: -
معاون ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: ۲۴ مجتمع خدماتی و رفاهی و ۷ مرکز معاینه فنی خودرو واقع در مسیرهای تردد زائران مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از اجرای برنامه جامع نظارت، تجهیز و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای ارتقای خدماترسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.
صادق عباسزاد اظهار کرد: با هدف ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی، بازدیدهای مستمر از مجتمعهای خدماتی و رفاهی، نمازخانههای بینراهی و مراکز معاینه فنی خودرو در مسیرهای منتهی به مرز تمرچین در دستور کار قرار گرفته و نواقص احتمالی این مراکز بهصورت مستمر شناسایی و برای رفع آنها به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است.
وی افزود: در این راستا، ۲۴ مجتمع خدماتی و رفاهی و ۷ مرکز معاینه فنی خودرو واقع در مسیرهای تردد زائران مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و تاکنون ۶۹ مورد بازدید نظارتی از مراکز خدماتی، رفاهی و معاینه فنی انجام شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی ادامه داد: در جریان این بازدیدها، بهمنظور ارتقای کیفیت خدمات و رعایت استانداردهای لازم، ۹ مورد اخطار کتبی برای مراکزی که با ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی انطباق نداشتند، صادر شده و روند پیگیری رفع نواقص تا حصول نتیجه ادامه دارد.
عباسزاد همچنین با اشاره به اقدامات پشتیبانی و تأمین منابع برای اجرای مأموریتهای اربعین تصریح کرد: با هماهنگیهای انجامشده، اعتبارات ملی و تنخواه مورد نیاز مأموریتهای اربعین از طریق مبادی ذیربط جذب و تخصیص یافته تا تمامی اقدامات پشتیبانی، نظارتی و خدماترسانی به زائران بدون وقفه و با بالاترین کیفیت انجام شود.
وی تأکید کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با بسیج تمامی ظرفیتهای خود، در تلاش است با ارتقای سطح خدمات و نظارت مستمر بر مجتمعهای بینراهی، سفری ایمن، مطلوب و همراه با آرامش را برای زائران اربعین حسینی فراهم کند.