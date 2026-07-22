مسابقات کاراته قهرمانی کشور به میزبانی استان اردبیل با شرکت بیش از هزار کاراته‌کار در روز‌های پنجشنبه و جمعه یکم و دوم مردادماه در ورزشگاه ۶ هزار نفری جهان پهلوان حسین رضازاده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، رییس هیأت کاراته استان اردبیل گفت: مسابقات کاراته کنترلی قهرمانی کشور در قالب «جام ساوالان» در رده‌های سنی مختلف در ۲ بخش آقایان و بانوان برگزار می‌شود و روز پنجشنبه برای آقایان و روز جمعه برای بانوان اختصاص یافته است.

حسن پورعلی اضافه کرد: تمهیدات لازم برای اسکان و تغذیه ورزشکاران و نفرات همراه آنها اندیشیده شده تا مسابقات به طور منظم برگزار شود.

وی افزود: میزبانی مسابقات در این سطح علاوه بر رشد و توسعه ورزش استان باعث معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان و رونق اقتصادی خواهد شد.

رییس هیأت کاراته استان اردبیل بیان کرد: با توجه به زیرساخت‌های ورزشی و دیگر قابلیت‌های استان، میزبانی اردبیل همیشه زبانزد خاص و عام بوده و امیدواریم مانند دوره‌های گذشته، این دفعه نیز میزبان شایسته‌ای برای ورزشکاران و مهمانان باشیم.

پورعلی ادامه داد: بیش از ۲۰۰ کاراته کار از استان اردبیل در این مسابقات حضور خواهند داشت و این تیم از چند هفته قبل در اردوی آمادگی بوده و آخرین اردوی آنها در شهر گرمی در حال برگزاری است.

وی افزود: امیدواریم کاراته کاران استان اردبیل در مسابقات قهرمانی کشور بدرخشند و با کسب مدال‌های رنگارنگ برای ورزش استان افتخار آفرینی کنند.

رییس هیأت کاراته استان اردبیل گفت: برای نخستین بار دوره ارتقای داوری کاراته تا سطح ممتاز با شرکت داورانی از سراسر کشور در اردبیل برگزار شد.

پورعلی با بیان اینکه در دوره ارتقای داوری کاراته اردبیل ۱۳۵ داور زن و مرد از سراسر کشور شرکت کرده‌اند افزود: کلاس‌های تئوری دوره قبل از ظهر چهارشنبه ۳۱ تیرماه در سالن کنفرانس ورزشگاه ۶ هزار نفری جهان پهلوان حسین رضازاده برگزار شد.

وی با بیان اینکه این دوره با مشارکت فدراسیون کاراته، اداره‌کل ورزش و جوانان و هیات کاراته استان اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: آزمون تئوری این دوره بعد از ظهر امروز برگزار خواهد شد.

رییس هیأت کاراته استان اردبیل بیان کرد: آزمون عملی داوران زن شرکت کننده در این دوره روز پنجشنبه یکم مردادماه و برای مردان شرکت کننده نیز روز جمعه دوم مردادماه برگزار خواهد شد.

پورعلی اضافه کرد: برگزاری دوره‌های تخصصی تئوری و عملی داروان و مربیان با بهره‌گیری از اساتید دانشگاه و مدرسان بین المللی، در راستای ارتقای دانش مربیان و داوران و توانمندسازی سرمایه انسانی کاراته انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت آموزش‌های علمی در ارتقای سطح کیفی این رشته ادامه داد: کاراته اردبیل با کمبود داور مواجه است و امیدواریم با برگزاری این دوره شاهد ارتقای سطح داوران کاراته استان باشیم.

رییس هیأت کاراته استان اردبیل گفت: جایگاه کاراته استان با اجرای برنامه‌های استعدادیابی، اردو‌های تخصصی و انسجام میان مربیان و ورزشکاران از رتبه ۲۸ به هشتم کشور ارتقا یافته است.

پورعلی افزود: به این جایگاه راضی نیستیم و با تلاش ورزشکاران، مربیان، داوران و دیگر دلسوزان ورزش تلاش می‌شود کاراته استان اردبیل بیش از پیش بدرخشد و به جایگاه حقیقی خود در کشور دست یابد.

وی با اشاره به فعالیت هیات کاراته استان اردبیل اظهار کرد: پارسال مسابقات کاراته قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی و سومین لیگ کاراته وان در ۲ بخش پسران و دختران به مدت ۱۰ روز در ورزشگاه ۶ هزار نفری جهان پهلوان حسین رضازاده اردبیل برگزار شد.

رییس هیأت کاراته استان اردبیل با بیان اینکه در مسابقات پارسال کاراته کاران استان اردبیل موفق شدند پنج مدال رنگارنگ کسب کنند، اضافه کرد: ورزشکاران اردبیلی در ماه گذشته در مسابقات لیگ کاراته نیز که به میزبانی تهران برگزار شد موفق شدند سه مدال رنگارنگ (یک طلا، یک نقره و یک برنز) کسب کنند.

پورعلی ادامه داد: کاراته کارارن استان همچنین برای اولین بار صاحب خانه کاراته شدند تا بدون دغدغه تمرین و خود را برای مسابقات آماده کنند.