به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ در بخشی از این بیانیه آمده است؛ حضور داوطلبانه اقشار مختلف مردم در صحنه‌های اعلام حمایت و نمایش اقتدار، نشانه‌ای از انسجام، همبستگی و روحیه بالای ملی است.

در بخش دیگر این بیانیه آمده، کسانی که در اندیشه تضعیف اراده ملت ایران هستند، باید بدانند که این سرزمین تنها با مرز‌های جغرافیایی تعریف نمی‌شود، بلکه ایران، سرزمین ملتی است که در بزنگاه‌های تاریخی، همواره وحدت، بصیرت و استقامت خود را به نمایش گذاشته است.

سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در ادامه این بیانیه، هرمزگان را جلوه‌گاه اقتدار، همبستگی و وطن‌دوستی مردمی توصیف کرد که در سواحل نیلگون خلیج فارس، پیوندی ناگسستنی با نیرو‌های مسلح برقرار کرده‌اند.

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در بخش دیگری از این بیانیه، با قدردانی از حضور خودجوش، بی‌دریغ و پرشور مردم استان هرمزگان و تمامی افرادی که برای صیانت از مرز‌های آبی و جزایر ایرانی اعلام آمادگی کرده‌اند، تاکید شده است که این حضور گسترده، فراتر از یک اجتماع نمادین بوده و نشانه‌ای روشن از عزم ملی در پاسداری از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع کشور به شمار می‌رود.

اقتدار جمهوری اسلامی ایران تنها در توانمندی‌های دفاعی و نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه پشتوانه اصلی آن، سرمایه عظیم مردمی است؛ بر همین اساس، ملت ایران در سطح آمادگی بالایی در میدان قرار داشته و پشتوانه‌ای قوی برای نیرو‌های مسلح برای مقابله با هرگونه محاسبه نادرست دشمنان بر پایه ایجاد شکاف، جنگ روانی یا فشار رسانه‌ای و اقتصادی و نظامی، راه به جایی نخواهد برد.