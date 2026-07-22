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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سازمان هواشناسی به دلیل تشدید فعالیت سامانه بارشی هشدار سطح نارنجی در ارتفاعات استان های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، مازندران، شرق گیلان و غرب گلستان صادر کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- ۱۶:۴۱
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، هشدار هواشناسی
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