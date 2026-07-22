به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دکتر یاسین افرا گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی آبادان، ۳۸ هزار و ۹۰۳ تماس را دریافت و پاسخگویی کرده که به دنبال آن ۹ هزار و ۶۸۹ ماموریت عملیاتی توسط کارشناسان اورژانس انجام شده است.

وی افزود: از مجموع ماموریت‌های انجام شده ۶ هزار و ۴۶۴ بیمار و مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند و یک هزار و ۶۵۸ نفر نیز با ارائه خدمات تخصصی پیش‌بیمارستانی در محل حادثه یا محل مراجعه درمان شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اشاره به نوع ماموریت‌ها گفت: در این مدت سه هزار و ۲۱۱ ماموریت مربوط به حوادث ترافیکی و ۶ هزار و ۴۷۸ ماموریت نیز مربوط به حوادث غیرترافیکی بود.

دکتر افرا ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارشناسان اورژانس ۱۱۵ تاکید کرد: ارائه خدمات سریع، ایمن و باکیفیت به شهروندان، با تکیه بر آمادگی عملیاتی نیرو‌های اورژانس، همچنان از مهم‌ترین اولویت‌های این مجموعه است.

شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان زیر مجموعه خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان قرار دارند.