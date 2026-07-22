پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان گفت: مسئولان و مدیران استان باید به جای طرح فهرستی گسترده از درخواستها، چند مسئله اساسی را در اولویت قرار دهند تا برای توسعه استان تصمیمهای مؤثری گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که با حضور جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: سفر هیئت دولت به گیلان باید فرصتی برای حل مسائل مهم استان باشد و برای دستیابی به نتایج مطلوب، باید اولویتهای واقعی و اثرگذار استان به صورت دقیق جمع آوری شود.
وی با اشاره به تدوین پیشنهادهای دستگاههای اجرایی برای سفر هیئت دولت، افزود: پیشنهادهایی در حوزههای مختلف صنعت و معدن، کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و دیگر بخشها ارائه شده است که پس از دریافت دیدگاههای تکمیلی، جمعبندی نهایی انجام خواهد شد.
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت هماهنگی با مجمع نمایندگان استان در این خصوص، گفت: به جای ارائه تعداد زیادی از مطالبات، باید چند موضوع کلیدی که در سالهای گذشته به عنوان مسائل اساسی استان باقی ماندهاند، مشخص و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
هادی حقشناس افزود: تمرکز بر مسائل محدود، اما راهبردی، امکان استفاده بهتر از ظرفیتهای ملی و دستیابی به نتایج ماندگار را فراهم میکند.
آب، فاضلاب، پسماند و راهآهن؛ محورهای مهم توسعه گیلان
وی با اشاره به برخی چالشهای اساسی استان، اضافه کرد: موضوعاتی همچون مدیریت منابع آب، محیط زیست، فاضلاب، راهآهن و زیرساختهای مهم باید با نگاه کارشناسی و واقع بینانه بررسی شوند.
استاندار گیلان با بیان اینکه مسائل استان به تصمیمهای شجاعانه و قابل اجرا نیاز دارد، افزود: باید شرایط موجود، ظرفیتها و نیازهای واقعی استان به درستی تبیین و برنامهریزیها بر اساس اولویتهای اصلی انجام شود.
هادی حقشناس با اشاره به کاهش حدود ۲۰ درصدی بارندگی در گیلان، افزود: با وجود کاهش میزان بارشها، در بخش کشاورزی با مشکل جدی مواجه نشدیم، اما مدیریت منابع آب همچنان یکی از موضوعات مهم استان است که به برنامه ریزی دقیق و همراه با آیندهنگری نیاز دارد.
وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام استان تأکید کرد و گفت: طرحهایی که سالها از آغاز اجرای آنها گذشته، باید با تصمیم گیری مشخص، زمانبندی دقیق و برنامه عملیاتی، به سرانجام برسند.
استاندار گیلان، فاضلاب را یکی از مهمترین چالشهای استان دانست و گفت: این موضوع باید در سفر هیئت دولت به شکل ویژه مطرح شود تا تصمیمات اجرایی و اعتبارات لازم برای رفع آن پیشبینی شود.
هادی حق شناس با اشاره به اقدامات انجامشده برای ساماندهی پسماندهای بیمارستانی در شهرستان تالش، افزود: پس از اطلاع از مشکل موجود، اقدامات لازم برای تجهیز و راهاندازی دستگاه بیخطرسازی انجام شد تا از ایجاد تهدیدهای زیستمحیطی جلوگیری شود.
وی مدیریت پسماند را از اولویتهای مهم گیلان برشمرد و گفت: موضوع پسماند گیلان در ستاد ملی پسماند هم مطرح شده است و برای حل ریشهای این معضل، از ظرفیت دانشگاهها، مراکز علمی و فناوریهای نوین استفاده خواهد شد.
استاندار کاهش دفن زباله، افزایش بازیافت، تولید کمپوست از زبالههایتر و بهرهگیری از روشهای متناسب با شرایط اقلیمی گیلان را از اهداف اصلی استان در این حوزه عنوان کرد.
حق شناس با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در بخشهای مختلف، گفت: گردشگری، فعالیت بنادر، کشاورزی، افزایش پروازهای فرودگاه سردار جنگل رشت و اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی، از مهمترین ظرفیتهایی است که میتواند مسیر توسعه استان را شتاب بخشد.
وی گفت: در کنار بیان مشکلات، باید ظرفیتها و اقدامات انجام شده برای مردم هم به درستی تبیین شود، چراکه ارائه تصویر نادرست از شرایط استان میتواند بر سرمایه اجتماعی اثرگذار باشد.
حقشناس با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از کسبه بازار رشت، افزود: دولت برای جبران بخشی از خسارات این بازاریان، اموری مانند تسهیل در صدور پروانههای جدید، پیگیری معافیتهای مالیاتی و هماهنگی دستگاههای خدماترسان در حوزه آب، برق، گاز، تلفن و مخابرات را دنبال کرده است.
وی افزود: مسئولان دستگاههای اجرایی استان در ماههای گذشته، با تمام توان تلاش کردند تا فعالیت بازار رشت به شرایط عادی بازگردد و زمینه ایجاد نارضایتی در جامعه فراهم نشود.
سفر دولت باید به حل مسائل اولویتدار منجر شود
محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، پسماند و فاضلاب را از مهمترین مسائل استان عنوان کرد و گفت: حل این مشکلات به نگاه ملی، تأمین منابع مالی و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی نیاز دارد.
وی افزود: باید از ظرفیت سفر هیئت دولت برای تعیین تکلیف طرحهای مدیریت پسماند و توسعه شبکه جمعآوری و تصفیه فاضلاب استفاده شود.
مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست، با تأکید بر ضرورت بررسی مسائل اولویتدار، گفت: تکمیل طرحهای نیمهتمام، توسعه زیرساختهای عمرانی و رفع موانع تولید باید در اولویت مصوبات سفر دولت به گیلان قرار گیرد تا نتایج مطلوبی برای مردم استان حاصل شود.