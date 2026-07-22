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فصل سوم مجموعه «کارآگاه علوی» که از برندهای ماندگار و پرمخاطب تلویزیون به شمار میرود و دو فصل نخست آن با استقبال گسترده مخاطبان همراه بود، در مرکز سیمافیلم تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه به تهیهکنندگی پرویز امیری و کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی، با نگاهی به مسائل سیاسی و اجتماعی دوران پهلوی اول و دوم، روایتگر پروندههایی پیچیده و پررمزو راز است.
«کارآگاه علوی ۳» با فضایی تاریخی، معمایی و پلیسی، نوید بازگشت یکی از مجموعههای خاطرهانگیز تلویزیون را به مخاطبان میدهد.