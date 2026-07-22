سی و یکمین یادواره ١۵۵ شهید بخش دودانگه ساری، با محوریت امام شهید و شهدای جنگ رمصان، فردا پنجشنبه در روستای سنگده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سی و یکمین یادواره ١۵۵ شهید بخش دودانگه ساری، با محوریت امام شهید و شهدای جنگ رمصان، فردا پنجشنبه ١ مرداد ۱۴۰۵ در روستای سنگده برگزار می‌شود.

در این مراسم که از ساعت ٩ صبح تا ٢ بعدازظهر فردا پنجشنبه ١ مرداد ١۴٠۵ در روستای سنگده این بخش برگزار می‌شود حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور سخنرانی می‌کند.

همچنین حاج سید ایمان حسینی در این مراسم مداحی خواهد کرد.